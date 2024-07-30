中鋼攜手東元 搶電動巴士商機

中鋼（2002）與東元電機（1504）昨（29）日共同宣布，雙方攜手搶進印度電動巴士市場，製造電動巴士動力系統，將由中鋼供應動力系統的自黏塗膜電磁鋼產品，助攻東元在印度市場的供貨，預計於明年第1季量產交貨。

中鋼表示，將協助集團子公司中鋼印度公司於當地開發生產馬達用高效能自黏電磁鋼，除了可以提供東元在地化的材料選擇，也形成夥伴關係，共同爭取當地日益擴大的電動巴士商機。

東元電機與中鋼是長期合作夥伴，雙方自2007年開始申請及完成「馬達研發科專計畫」，並於2013年共同成立「聯合實驗室」，結合雙方的技術優勢與市場資源，拓展國內外電動車市場。