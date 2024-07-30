快訊

奧運桌球／鄭怡靜鏖戰1小時 擊退薩瑪拉晉16強

特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

奧運桌球／高承睿輕取羅馬尼亞對手 男單晉16強

中鋼攜手東元 搶電動巴士商機

經濟日報／ 記者林政鋒李泠秭/高雄、台北報導

中鋼（2002）與東元電機（1504）昨（29）日共同宣布，雙方攜手搶進印度電動巴士市場，製造電動巴士動力系統，將由中鋼供應動力系統的自黏塗膜電磁鋼產品，助攻東元在印度市場的供貨，預計於明年第1季量產交貨。

中鋼表示，將協助集團子公司中鋼印度公司於當地開發生產馬達用高效能自黏電磁鋼，除了可以提供東元在地化的材料選擇，也形成夥伴關係，共同爭取當地日益擴大的電動巴士商機。

東元電機與中鋼是長期合作夥伴，雙方自2007年開始申請及完成「馬達研發科專計畫」，並於2013年共同成立「聯合實驗室」，結合雙方的技術優勢與市場資源，拓展國內外電動車市場。

中鋼 印度 東元電機

延伸閱讀

中鋼8月盤價符合預期 法人估有利維持獲利能力

中鋼強化全廠電力系統韌性 迎接2050碳中和挑戰

強化電力系統韌性 中鋼投入15.5億多管齊下

中鋼強化全廠電力系統韌性 迎接2050碳中和挑戰

相關新聞

健保藥品改革祭三利多 鼓勵本土藥廠…最快明年初上路

衛福部規劃健保藥品政策改革方案，傳將對國內藥廠釋出三大政策利多，鼓勵國內藥廠能在台生產新藥、生物相似藥及高質量學名藥，若...

健保藥品改革 美時、中化生、台康將受惠

衛福部規劃健保藥品改革方案，國內藥廠有望享受三利多。法人分析，美時、東洋、健喬、中化、友華等積極自國際引進新藥來台的公司...

中鋼業內外皆美獲利翻倍 上半年每股稅前盈餘0.22元

中鋼昨（29）日公告，自結6月稅前盈餘6.8億元、創今年單月最高獲利紀錄，反觀去年同期則為虧損，單月每股稅前盈餘0.04...

中鋼攜手東元 搶電動巴士商機

中鋼與東元電機昨（29）日共同宣布，雙方攜手搶進印度電動巴士市場，製造電動巴士動力系統，將由中鋼供應動力系統的自黏塗膜電...

華新台南廠 停產檢修

颱風引發水患，華新台南廠停產。華新麗華昨（29）日公告指出，台南鹽水不銹鋼廠26日因颱風淹水，部分設備停產檢修二周，相關...

亞洲生技大展 商機媒合火熱

一連展出四天的「亞洲生技大展」昨（29）日圓滿落幕。今年大會以「從亞洲綜觀全球生技商機」（Global View, As...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。