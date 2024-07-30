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華新台南廠 停產檢修

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
颱風引發水患，華新台南廠停產。圖為不銹鋼示意圖。聯合報系資料照
颱風引發水患，華新台南廠停產。圖為不銹鋼示意圖。聯合報系資料照

颱風引發水患，華新台南廠停產。華新麗華（1605）昨（29）日公告指出，台南鹽水不銹鋼廠26日因颱風淹水，部分設備停產檢修二周，相關財產及停產損失都有保險支應，對公司財務業務無重大影響。

上市不銹鋼廠主管表示，華新減少供給，對目前供過於求的不銹鋼市場產銷壓力有緩解作用。另外，中南部鋼廠近期雖遭水患，但除了華新停產外，並未傳出重大災情，已安然度過此次風災所造成的水患。

華新麗華指出，線纜廠位於新北市新莊及桃園市楊梅，未受凱米颱風影響，但台南鹽水不銹鋼廠26日淹水，導致部分設備停產檢修約二周，影響部分訂單遞延出貨，相關財產及停產損失皆有保險支應，對公司財務業務無重大影響。

華新本周五（2日）將召開董事會承認第二季及上半年財報，另外，當天也將召開法說說明第2季財報，預期將對線纜、不銹鋼及資源等三大事業第3季景氣提出看法。

中鋼主管指出，颱風期間密切觀測各回報系統，小港廠區都正常運作鬆了一口氣，各生產設備沒有災情。

此外，中鋼所屬臨海工業區部分區域出現積水，中林路水深幾乎蓋過整個輪胎，北高雄仁武、楠梓以及美術館區域同樣汪洋一片，積水退去後需要清潔，不至於上升到災情。

不銹鋼 財報 颱風

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