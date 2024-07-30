中鋼業內外皆美獲利翻倍 上半年每股稅前盈餘0.22元

中鋼（2002）昨（29）日公告，自結6月稅前盈餘6.8億元、創今年單月最高獲利紀錄，反觀去年同期則為虧損，單月每股稅前盈餘0.04元；累計上半年稅前盈餘34.9億元，年增率達108%，每股稅前盈餘為0.22元。

中鋼獲利飛揚，主要受惠鋼鐵銷量及毛利成長，加上工程契約變更認列利益，結合礦業投資股利、利息等業外收入增加，促成上半年獲利增長幅度擴大。

法人分析表示，目前鋼市雖陷低潮，基本上已經觸底，隨著中國大陸祭出約當新台幣1.4兆元的長期資金，加強汽車、家電等設備汰舊換新，未來用鋼需求有機會走穩，不排除出現拉貨潮的可能性，後市相對樂觀。

中鋼6月碳鋼銷量64萬公噸；今年累計碳鋼銷量396萬公噸。6月營收299億元，月減 6.13%、年減0.86%；單月稅前盈餘6.8億元轉盈，月增1.4%、年增2044%，為今年單月稅前盈餘最高。

今年第2季營收945億元，年減0.8%，季增 0.87%；單季稅前盈餘20億元，年增10%、季增36.6%。累計今年上半年中鋼合併營收1883億元、年增1%；營業利益20億元、年增47%；稅前盈餘34.9億元，年成長達108%，業外收入貢獻加大。

業外主要來自於工程契約變更認列許多利益，以及海外礦產投資獲配股利，同時利息收入增加，再加上鋼鐵事業產銷增長，而且單位毛利轉強，共同創造稅前盈餘遠高於營業利益的特殊結構。

中鋼表示，目前發行股數為157.73億股，扣除庫藏股1.5億股，在外流通股數為156.23億股，以此為分母，得出6月每股稅前盈餘0.04元，第2季稅前EPS0.12元，上半年每股稅前盈餘0.22元。

基本面部分，中鋼分析，全球經濟穩健復甦，歐洲與加拿大先後降息，而美國商務部近期發布第二季國內生產毛額（GDP），季增年率繳出 2.8%超出預期；隨著通膨持續降溫，聯準會9月可望啟動降息，逐步鬆綁高利率環境對終端市場投資與消費動能的牽制。

中鋼指出，由於新興科技應用商機拓展、與終端需求回溫，台灣外銷動能加溫，台經院上修今年GDP成長率預測至3.85%，創近三年來新高。



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