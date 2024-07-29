桃園青埔買盤外溢 大園客運區三年買氣暴增逾一倍、房價上漲27.6%

受惠於桃園航空城利多、青埔買盤外溢，近年大園客運園區的市場關注度也愈來愈高，中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，今年上半年大園客運園區預售案的成交件數高達555件，相較於2022年同期的240件，短短三年時間就激增315件，成長幅度達131.5%、翻了一倍。

與此同時，目前大園客運園區預售屋的平均成交單價已經來到每坪29.1萬元，逼近3字頭，近三年房價漲幅達到27.6%，結果顯示，大園客運園區的房市交易呈現「價量俱揚」的態勢。

對此，中信房屋桃園航空城加盟店店長許惠玲表示，大園客運園區房價基期低，交通便利，建設利多豐沛，房市發展長線看好。

許惠玲表示，眼看青埔高鐵特區新案房價衝破7字頭天花板，不少建商和購屋民眾紛紛將注意力轉移到房價基期較低的大園客運園區。大園客運園區鄰近桃園機場捷運A15大園站、A16橫山站，附近還有國道2號交流道、台61線、台15線等，隨著航城路二段的通車，大園客運園區到青埔高鐵特區和航空城的車程也縮短至10~15分鐘，聯外交通變得更加便利。

許惠玲說，目前大園客運園區新建案的房價仍普遍落在每坪3字頭上下，中古屋房價甚至每坪只要1、2字頭，預估未來在清大醫療園區、大園體育園區、大園智慧科技園區等重點建設的加持下，區域房市交易量能仍有上升空間，值得民眾留意。

許惠玲表示，目前大園客運園區內以兩房產品最為熱銷，價格方面則因屋齡、樓層、屋況的不同而存在差異，目前兩房、含車位的預售屋成交總價通常落在1,100-1,200萬元左右，中古兩房的成交總價通常會落在600~700萬元，與附近的青埔相比，大園客運園區的房價仍相當親民，小資族、首購族也能輕鬆負擔。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，伴隨各項建設題材的落實，大園客運園區的房市前景確實很有想像空間，具備「長線保護短線」的特點，不過，由於該區域的生活機能尚未完全進駐，短期房價飆漲過猛，再加上現階段的買盤多為投資客群，對於想要立刻入住的自住客或打算投資資產的購屋民眾來說，建議還是要做足功課後再進場，最好是在專業、在地的房仲業者的協助下，挑選最具抗跌保值性的標的。