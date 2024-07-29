商業興觀點／數位轉型 企業經營DNA

隨著人工智慧（AI）風潮興起，台灣零售流通業的數位轉型之路，早已從數年前審慎評估到如今成為不得不面對之關鍵議題。本文試從組織架構、企業文化、人才培育等多個企業核心構面，分析數位轉型對零售流通業的重要性和挑戰。

首先，數位轉型對組織架構帶來的影響非常巨大。以商研院輔導國內某家知名餐飲展店為例，傳統上以員工至潛力商圈地點按表計次方式計算各時段人流、逗留時間、區分當地居民和外地工作等數據作為展店參考，不僅費時費工，人工計算的數據也會受到環境、天氣等潛在要素影響失真，並影響企業後續決策。

如導入數位轉型以大數據模式分析商圈地段，透過數據比對，不僅提高企業決策效率，也可提升企業因應競爭者於潛在商圈的競爭態勢所建立的差異化競爭優勢。從企業經營、組織決策到業務執行角度來看，以數據為依據，建立靈活的組織結構，加速決策反應速度，才能更好地滿足多元化的消費者需求。

另外，數位轉型對企業文化的塑造至關重要。過往經驗常常是企業進行數位轉型的阻力。通過建立開放、創新精神，領導者由內而外鼓勵員工參與數位轉型組織再造，企業才能更好地應對市場競爭。

人才培育則是數位轉型過程中的關鍵要素，以數據驅動提升營運效率，革除依循的舊營運模式，對傳統零售業而言可謂莫大挑戰。

舉凡導入電子化標籤、行動支付到與外送平台合作整合智慧物流，從實體跨入電商等與數位轉型有關之創新策略模式的擘畫和執行，都需要具備大數據、人工智慧、電子商務等專業技能人才。

如何積極培育和建立具吸引性的企業環境以吸引人才，對於推動數位轉型至關重要。

數位驅動衍生的全新商業模式，如電子商務、無人商店、虛實整合、智慧供應鏈等更是改變著傳統零售業的面貌。創新商業模式已成為零售業面對電商競爭、金融創新、科技巨頭跨界等強烈競爭下為維護生存所須具備的護城河堡壘，企業需要不斷地嘗試和創新，探索適合自身的數位化經營模式。

零售企業數位轉型能否成功的重要一環，是關於競爭者樣態。隨著數位化技術普及，面對的競爭者可能來自全球各地跨產業的新對手。企業在設計數位轉型、創新模式策略的進程中，是否了解跨域競爭者數位化優勢，及時調整攻防策略，是企業在激烈競爭中的生存關鍵。

總的來說，數位轉型對台灣零售流通業的重要性不可忽視。不僅影響組織架構和企業文化，也影響著人才培育、經營模式和競爭者分析等多個方面。試著接受它成為企業經營DNA，才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。