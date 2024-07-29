管理錦囊／三招打造非威權影響力

過去管理者對於員工的影響力，多數架構在權力與制度之上，也就是透過職務、階級、獎懲及威權來達到管理上的效果。這種透過層級節制所形成的指揮體系，有助於命令的下達與貫徹，效果直接且迅速，更具備立竿見影的成效。

然而，隨著時代的快速發展，自主意識的抬頭與威權主義的消退，催動現代經營管理典範的轉移，新世代管理者必須重新思考，如何透過非威權的方式，讓員工心悅臣服的接受指揮。

《孟子．公孫丑章句上》：「以力服人者，非心服也，力不贍也；以德服人者，心而誠服也。」原意是說用武力征服別人，別人並不是真心服從，只不過是力量不夠罷了；用道德使人歸服的，才是真正發自內心的服從。

非威權影響力(non-authoritarian influence)，指的是一種透過情感同化與關係連結等方式，藉以改變員工的思維與理念，進而影響並驅動其行為。以下提出如何打造上述影響力的三種方法。

一、塑造員工的歸屬感

滿足員工被接納的需求與安全感，自然能夠讓員工對於組織產生情感上的連結。人是群體的動物，情感及情緒等心理因素，都會直接影響行為。

如何塑造出讓員工感受到自己被組織認同的氛圍？例如傾聽員工意見與採納員工之建議，適時的讓員工的想法參與經營決策，是一種勞資雙贏的做法。

二、創造員工的認同感

接納、贊同與信任是認同的三大表徵。一旦員工能夠認同組織的信念、理念與願景，便能夠展現出工作的價值與成就感，形成正向能量的磁場。

如何讓員工感受到自己的能力被組織肯定？例如在公開場合讚賞、表揚及鼓舞等，激勵人心的措施往往能夠讓人如沐春風，而弱化艱辛的過程。

三、營造員工的使命感

每個員工的內心，都潛藏著一股呼之欲出的使命感，能否打通任督二脈，激發出潛力，造就萬中選一、百年難得一見的奇才，端視管理者的能耐。

如何營造出士氣高昂的氛圍，讓員工感受到工作的熱誠與意義？例如可透過集體競賽的參與，引導員工產生對於爭取榮譽的驅動力。

所有的制度與規範都是由人所造，也因此必須考慮人的因素。例如我國春秋戰國時期秦國霸業的興衰，不可否認，當時商鞅變法所建立的嚴苛制度，奠定了日後秦國一統天下的法治基礎，但是也千萬別忘了，商鞅變法的嚴刑峻罰造成百姓民怨沸騰，卻也是讓秦國邁向敗亡的主要原因。

新世代管理者在採用西方管理制度的同時，也應該提升自己東方管理哲學的素養，方能收東西合璧之效。