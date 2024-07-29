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財部預告9月再推地上權 北中南各釋千坪住宅區標的

中央社／ 台北29日電

財政部國產署今天預告，將於9月釋出新一批國有地招標設定地上權標的，初估一共9宗，北中南遍地開花，以使用分區來說，包含1宗工業區、3宗商業區以及5宗住宅區標的，其中宜蘭、台中、台南均釋出千坪住宅區土地，備受矚目。

國產署副署長李政宗今天在例行記者會中，預告國有土地招標設定地上權新一批標的，目前規劃可能有9宗標的，分布為桃園、宜蘭各1宗；台中4宗，分別位於東區、梧棲區、東勢區、南區；高雄、台南分別有1宗、2宗，將於9月公告，包含4宗首次列標、5宗捲土重來。

李政宗表示，9宗標的中，包含1宗工業區、3宗商業區、5宗住宅區，權利金底價等詳細資料將在確定後對外公布。5宗住宅區中，以宜蘭土地面積最大、超過4000坪，台中梧棲標的面積也超過2200坪，台南平實2宗土地各約2000坪。

李政宗也強調，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，國產署自111年起符合位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關，確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，才續辦活化利用。

國產署 梧棲

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