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亞洲生技大會落幕 觀展人數與商機媒合再創新高

中央社／ 台北29日電

為期4天的2024亞洲生技大會今天正式落幕，今年以「從亞洲綜觀全球生技商機」為主題，共匯集來自20個國家地區、超過900家指標性大廠、超過2200個攤位展出，一對一商機媒合邀請場次更超越去年同期7成、突破8000場。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年是亞洲生技大會第6年舉辦，雖有3年遇到疫情，但展會成效正逐漸展現，與會人次也年年增長，台灣在亞洲地區的生技發展重要性，更為國際所認可。

他預告，明年亞洲生技大會將於7月23日至27日舉辦，期待繼續為亞洲的生物產業生態系，帶來更好的交流平台。

本次展會期間雖遭逢颱風凱米，但統計參觀人次再創下新高，超過12萬人次；伴隨大展舉辦的「亞洲生技大會」更有超過2000人參與。此外，今年與會人數有40%來自國外，其中以日本、美國、韓國人數最多，顯示亞洲生技大會持續邁向國際化。

李鍾熙提到，今年在大展開幕式中，除了舉辦「傑出生技產業獎」頒獎典禮、表彰19家台廠卓越發展及未來潛力之外，更為了促進亞洲地區跨域交流合作，由國際委員會評選，另頒發首屆BIO Asia Award，以表彰機構或個人在亞洲地區生技整體發展與公衛服務的貢獻。

今年亞洲生技大展涵蓋21個展區，包含製藥設備與儀器區、醫藥與醫材區、國際醫藥區、委託開發暨製造服務（CDMO）區、精準醫療與基因檢測區、國家館區、細胞治療及再生醫療區、精準健康與智慧醫療區、國外區、生物相似藥專區、生技服務區、委託研究機構（CRO）、新創區、政府學研區、產學育成區等。

至於今年「亞洲生技大會」擴大規模為「創新科技」、「投資高峰」及「區域合作」3大論壇平行舉辦，從科學技術、資金活水、與區域合作，分享生技產業在科技創新、應用到資金及市場拓展的最佳解答。

大會首日的總論壇中，邀請到美國創投公司旗艦先鋒（Flagship Pioneering）代表演講。李鍾熙表示，其在選題、人才、專家、資源運用及發展模式非常值得台灣學習，也期待台灣有機會成為旗艦先鋒亞太地區合作的一環。

生技產業 美國

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