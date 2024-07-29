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台塩海洋鹼性離子水 藝術限量瓶今上市

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台塩海洋鹼性離子水總經銷天工生技，攜手藝術家王宗欣Cowper，以「台塩海洋鹼性離子水」為創作元素，29日推出四款藝術限量瓶。照片／業者提供
台塩海洋鹼性離子水總經銷天工生技，攜手藝術家王宗欣Cowper，以「台塩海洋鹼性離子水」為創作元素，29日推出四款藝術限量瓶。照片／業者提供

台塩海洋鹼性離子水總經銷天工生技，攜手藝術家王宗欣Cowper，以「台塩海洋鹼性離子水」為創作元素，29日推出四款藝術限量瓶，在台北101双融域AMBI SPACE ONE，舉辦二天的「源自海洋之水・流轉藝術之美 TAIYEN Art Wonderland -- Alkaline Ion Water」沉浸式影音藝術展，為今夏創造全新飲水記憶，成為國內機能水與藝術結合的創舉。

台塩海洋鹼性離子水銷售業績長期領先市場，臺鹽公司（1737）表示多年來與天工生技團隊合作無間，完整布建線上線下通路，積極持續溝通產品獨家特色，鞏固既有市場也吸引年輕族群、拓展更多商機。

此次邀請新媒體藝術家王宗欣Cowper合作，透過藝術影音呈現及獨特藝術限量瓶設計，重新定義飲水體驗，提升喝水的感官享受層次。Cowper曾擔任台北世大運、金曲、金鐘、金馬獎等典禮視覺及動畫設計，這次以台塩海洋鹼性離子水，透過旋轉手法，創造出宛如晶透琉璃，又如水流般的藝術視覺，Cowper表示：「隨著流動循環，演變出全新面貌，象徵全新可能性，展現水的無盡潛力及可能性」。

藝術展記者會也邀請到久未現身的氣質女神曾愷玹，愛好藝術的她開心表示：「藝術本來就是生活的一部分，透過台塩海洋鹼性離子水藝術限量瓶及影音藝術展，讓喝好水也能享受藝術帶來的愉悅，真的非常開心！」

她也分享了保養秘訣，除規律運動和健康飲食，喝水也非常重要，「我每天喝1500-2000cc的水，建議分次慢慢喝，能加速身體代謝，對皮膚也很好。台塩海洋鹼性離子水的弱鹼性熟水並富含海水濃縮礦物質，與市面上的水有很大不同，風味和口感更是其他水難以取代！」

促成這次藝術合作幕後推手、天工生技總經理劉丹筠Jill表示，Cowper的創作力讓人印象深刻，在影像創作調整過程中，每次影音數據調整，電腦程式都需跑18小時，高難度又耗時的過程，他總是不厭其煩地試驗，對藝術品質從不妥協！而為了讓喝水過程轉化成一場藝術感官的饗宴，特別選在全台首創擁有5G搭配五面高規格投影的沉浸場域--双融域AMBI SPACE ONE空間發表。

「源自海洋之水・流轉藝術之美TAIYEN Art Wonderland -- Alkaline Ion Water」沉浸式影音藝術展，將於7月29、30日在台北101大樓5樓双融域AMBI SPACE ONE展出（5樓景觀台入口處旁），現場還有拍照打卡就贈送水的活動，透過全面的沉浸式體驗，將帶來魔幻、神秘、海洋氣息的藝術饗宴，創造今夏獨特的飲水記憶。

生技 藝術家

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