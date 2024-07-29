長興上半年稅前盈餘年增近8成 加速東南亞布局

特用化學廠長興今天公告今年上半年稅前盈餘為新台幣13.42億元，年增79.52%，每股稅前盈餘1.14元，今年將朝著成長目標努力，並加速東南亞生產布局。

長興今年6月受到季底提列COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑存貨跌價損失，影響毛利率表現，6月自結稅前盈餘1.34億元，年減6.14%，每股稅前盈餘0.11元。

長興表示，第2季營收為115.7億元，年增6.63%，稅前盈餘6.35億元，年增21.84%，今年預期將朝著業績成長目標努力。

目前長興比重最高的市場為中國大陸地區。長興指出，在中國大陸景氣放緩未明顯復甦之際，主要事業部門會努力鞏固大陸市占率，維持營運及獲利穩定，並布局海外市場，創造成長空間。

隨著PCB產業鏈轉移至東南亞，長興加速乾膜光阻材料的布局，董事會6月通過將投入14.95億元於馬來西亞擴增一條塗膠生產線，預計2026年投產，屆時配合上游馬來西亞合成樹脂廠、下游泰國分條廠，長興於東南亞將有完整的乾膜光阻產線。

此外，配合子公司長廣精機股票上市計畫，長興董事會6月決議辦理長廣精機釋股作業，規劃釋股750萬股，釋股作業完成後，長興持股長廣精機股票的持股比率將由84.4815%降為72.3042%，釋股作業不影響對長廣精機的控制力。長廣精機規劃年底前辦理公開發行與申請登錄興櫃。