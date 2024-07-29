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台日經貿增溫 有機會促成高雄與神戶直航、旅遊業關注

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

日經貿文化交流協會與日本神戶市議員訪問團暨全國日台友好議員協議會，28日在義大天悅飯店交流，有機會促成高雄與神戶兩市的直飛航班，受旅遊界關注。

台日經貿交流協會表示，高雄與神戶都是重要港口城市，長期以來保持密切的合作關係，隨著未來直航航班的開通，高雄港與神戶港的合作將更加緊密，預計進一步促進兩地經貿交流，期待未來能有更多實質性合作。

義守大學應用日語學系在會中播放義守大學影片，介紹國際化成果及AI教學特色，獲得在場議員讚賞與肯定，並表示願意積極推動神戶的高中、大學來台灣交流。

日經 神戶 義守大學

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