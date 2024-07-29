搭配新青安 總價1200萬元入住雙北市這五大區門檻低

新青安上路後，吸引不少首購族、小資族陸續進場，帶動市場買氣。據實價登錄網統計資料，雙北市總價1,200萬元以下的熱門購屋路段，在台北市的行政區中，中山區最多路段上榜，由林森北路的93件交易拿下北市第一；新北市則是淡水區的路段最熱門，以北新路、學府路和新市五路三段破百件交易最夯。

台北市總價1,200萬元以下的前五名熱門交易路段，都是20坪以下的小宅。其中，中山區就占三席次，分別為第一名的林森北路和位居三、五名的新生北路二、三段。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區匯集了四條捷運線交通便捷，公車路線多，商業、生活機能活絡，雖然位於蛋黃區，但區域內有不少小坪數、屋齡偏大的住宅可供選擇，造就區域房市熱絡。

中山區上榜的三個路段皆鄰近林森北路生活圈，商業機能活絡，但因為區域特殊、人口組成略顯複雜，也使得房價與周邊相比之下偏低，區域內小坪數、屋齡稍大的中古大樓為交易主力，每坪均價約近70萬元，總價約在1,200萬元之間，相對容易負擔，深受不少單身、小資族群青睞。

交易排名第二的北投區溫泉路，平均單價還有親民的4字頭。陳金萍指出，溫泉路靠近山邊，且距離台北市中心較遠，因此也較有機會在這路段找到房價親民的物件；溫泉路前段鄰近新北投捷運站商圈，單價較高，交易多以小坪數的公寓、電梯大樓為主，尾端則是近山邊，距離商圈較遠，且大部分屋齡偏大，房價相對便宜，也吸引購屋預算相對有限的民眾。

觀察新北市1,200萬元以下熱門購屋路段前五名，有四路段由淡水區包辦，其中名列第一至三的北新路、學府路和新市五路三段交易量分別為149件、135件和125件，平均三天至少交易一件。

陳金萍表示，雙北市中心的房價高，讓不少購屋族紛紛往市區外圍尋屋，而淡水區有捷運和輕軌經過、且房價親民，也成為首購族天堂，當中有許多路段相當受歡迎。

其中北新路、學府路交易最為熱門，北新路鄰近輕軌淡金北新站，學府路則是近捷運淡水站；兩個路段皆位於淡水舊市區，且都在淡江大學周邊，生活機能完善；交易以坪數約20坪左右、屋齡25至30年的大樓產品居多；新市五路三段則位在淡海新市鎮，坪數比起淡水舊市區相對較大、屋齡較新；而平均單價都落在親民2字頭，吸引不少小家庭、年輕的購屋族群。