中鋼與東元強強聯手 成功進取印度電動巴士市場

中鋼（2002）與東元電機（1504）強強聯手。中鋼提供優質電磁鋼片，助攻東元進軍印度電動巴士市場，攜手在海外漂亮出擊。

全球電動車市場進入規模化快速發展階段，中鋼近年來不僅成功開發多款厚度僅0.2 mm至0.35 mm的高效能電磁鋼產品供客戶選用，也透過技術服務、成立「聯合實驗室」，及廠內建置「自黏鐵芯連續生產示範線」供客戶觀摩交流等方式，協助下游業者建立馬達鐵芯生產技術。

中鋼與東元電機成立「聯合實驗室」，協助東元完成100%自製研發整合的馬達動力系統，東元也成為國內首家DMIT(設計製造在台灣)馬達合格供應商。

隨著東元印度分公司(TEMICO)近期成功取得印度主要電動車製造商訂單，中鋼不僅將供應自黏塗膜電磁鋼產品，助攻東元於明年第一季量產交貨，也將協助集團子公司中鋼印度開發馬達用高效能自黏電磁鋼，未來可提供東元在地化材料選擇，創造客我雙贏。