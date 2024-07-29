快訊

奧運柔道／不敵24歲塞爾維亞好手 連珍羚連兩屆16強止步

中秋恐無蚵可烤…颱風重創彰化蚵田 蚵農心淌血盼現金救助

為加班費槓上于美人 前幕僚打臉駁「多發1月薪資」：無法混為一談

中鋼與東元強強聯手 成功進取印度電動巴士市場

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
中鋼與東元強強聯手，成功進取印度電動巴士市場。東元提供
中鋼與東元強強聯手，成功進取印度電動巴士市場。東元提供

中鋼（2002）與東元電機（1504）強強聯手。中鋼提供優質電磁鋼片，助攻東元進軍印度電動巴士市場，攜手在海外漂亮出擊。

全球電動車市場進入規模化快速發展階段，中鋼近年來不僅成功開發多款厚度僅0.2 mm至0.35 mm的高效能電磁鋼產品供客戶選用，也透過技術服務、成立「聯合實驗室」，及廠內建置「自黏鐵芯連續生產示範線」供客戶觀摩交流等方式，協助下游業者建立馬達鐵芯生產技術。

中鋼與東元電機成立「聯合實驗室」，協助東元完成100%自製研發整合的馬達動力系統，東元也成為國內首家DMIT(設計製造在台灣)馬達合格供應商。

隨著東元印度分公司(TEMICO)近期成功取得印度主要電動車製造商訂單，中鋼不僅將供應自黏塗膜電磁鋼產品，助攻東元於明年第一季量產交貨，也將協助集團子公司中鋼印度開發馬達用高效能自黏電磁鋼，未來可提供東元在地化材料選擇，創造客我雙贏。

此外，印度政府目標在2030年前將現有約80萬台柴油引擎巴士全面電動化，並提供相關優惠和補助政策，中鋼將協助集團子公司中鋼印度於當地開發生產馬達用高效能自黏電磁鋼，未來可提供東元在地化的材料選擇，共同爭取當地日益擴大的電動車巴士商機。

中鋼與東元強強聯手，成功進取印度電動巴士市場。東元提供
中鋼與東元強強聯手，成功進取印度電動巴士市場。東元提供

中鋼 印度 東元電機

延伸閱讀

東元將採用中鋼產品 為印度市場製造電動巴士動力系統

iPad組裝 考慮前進印度

印度宣布：申辦2036年夏季奧運會

中鋼8月盤價符合預期 法人估有利維持獲利能力

相關新聞

房市價量齊揚 新北市永和區成屋交易帶頭衝、每坪成交價站上9字頭

今年房市價量齊揚，上半年新北市就出現永和、中和、汐止、新店、樹林、鶯歌等六大行政區的住宅大樓，每坪成交價創下區域新高紀錄...

搭配新青安 總價1200萬元入住雙北市這五大區門檻低

新青安上路後，吸引不少首購族、小資族陸續進場，帶動市場買氣。據實價登錄網統計資料，雙北市總價1,200萬元以下的熱門購屋...

房屋老化情形嚴重…審計部曝全國屋齡平均32年 老屋逾房屋總量半數

審計部今天指出，截至民國112年底全國屋齡平均32年，超過30年的老屋逾房屋總量的半數，老化情形嚴重；另外內政部辦理新台...

華新麗華台南不銹鋼廠水患停產二周 供給減少有利行情

華新麗華（1605）29日重訊，台南鹽水不銹鋼廠26日因颱風淹水，部分設備停產檢修二周，相關財產及停產損失都有保險支應，...

東元將採用中鋼產品 為印度市場製造電動巴士動力系統

東元（1504）繼日前宣布印度分公司 TEMICO 獲電動車動力系統訂單並簽署合作意向書後，更進一步確認，將由中鋼（20...

高雄建案宣稱魔法挑高空間其實是違建 公平會罰百萬

公平會今天發布新聞稿指出，高雄市橋頭區建案「大方禮鄰」，宣稱「屋突層」也就是屋頂突出物可設計為夾層空間，其實屬非法違章，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。