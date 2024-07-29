中鋼與東元強強聯手 成功進取印度電動巴士市場
中鋼（2002）與東元電機（1504）強強聯手。中鋼提供優質電磁鋼片，助攻東元進軍印度電動巴士市場，攜手在海外漂亮出擊。
全球電動車市場進入規模化快速發展階段，中鋼近年來不僅成功開發多款厚度僅0.2 mm至0.35 mm的高效能電磁鋼產品供客戶選用，也透過技術服務、成立「聯合實驗室」，及廠內建置「自黏鐵芯連續生產示範線」供客戶觀摩交流等方式，協助下游業者建立馬達鐵芯生產技術。
中鋼與東元電機成立「聯合實驗室」，協助東元完成100%自製研發整合的馬達動力系統，東元也成為國內首家DMIT(設計製造在台灣)馬達合格供應商。
隨著東元印度分公司(TEMICO)近期成功取得印度主要電動車製造商訂單，中鋼不僅將供應自黏塗膜電磁鋼產品，助攻東元於明年第一季量產交貨，也將協助集團子公司中鋼印度開發馬達用高效能自黏電磁鋼，未來可提供東元在地化材料選擇，創造客我雙贏。
此外，印度政府目標在2030年前將現有約80萬台柴油引擎巴士全面電動化，並提供相關優惠和補助政策，中鋼將協助集團子公司中鋼印度於當地開發生產馬達用高效能自黏電磁鋼，未來可提供東元在地化的材料選擇，共同爭取當地日益擴大的電動車巴士商機。
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