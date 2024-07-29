房市價量齊揚 新北市永和區成屋交易帶頭衝、每坪成交價站上9字頭

今年房市價量齊揚，上半年新北市就出現永和、中和、汐止、新店、樹林、鶯歌等六大行政區的住宅大樓，每坪成交價創下區域新高紀錄，像是永和區「朗廂」，今年5月成交15.44坪的兩房，總價1,398萬元，每坪成交價約90.6萬元，創下永和區住宅大樓單價新高。

對照前一次永和區新高價的交易，出現在去年底的「三輝雙子星」，總價5,250萬元、每坪成交價約87.4萬元，今年永和區成屋最高單價已站上9字頭，刷新單價天花板。

台灣房屋永和加盟店店東莊威玲表示，永和發展得早，區內老屋多於新房，所以低總價新成屋屬於稀有產品，帶看率和買方出價意願高，市場供不應求，讓今年電梯小宅每坪成交價屢屢攀升。