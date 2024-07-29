華新麗華台南不銹鋼廠水患停產二周 供給減少有利行情

華新麗華（1605）29日重訊，台南鹽水不銹鋼廠26日因颱風淹水，部分設備停產檢修二周，相關財產及停產損失都有保險支應，對公司財務業務無重大影響。

上市不銹鋼廠主管表示，華新減少供給，對目前供過於求的不銹鋼市場產銷壓力有緩解作用。

華新麗華指出，線纜廠位於新北市新莊及桃園市楊梅，未受凱米颱風影響，但台南鹽水不銹鋼廠26日淹水，導致部分設備停產檢修約二周，影響部分訂單遞延出貨，相關財產及停產損失皆有保險支應，對公司財務業務無重大影響。