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華新麗華台南不銹鋼廠水患停產二周 供給減少有利行情

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
華新麗華（1605）29日重訊，台南鹽水不銹鋼廠26日因颱風淹水，部分設備停產檢修二周，相關財產及停產損失都有保險支應，對公司財務業務無重大影響。圖為不銹鋼示意圖。（本報系資料庫）
華新麗華（1605）29日重訊，台南鹽水不銹鋼廠26日因颱風淹水，部分設備停產檢修二周，相關財產及停產損失都有保險支應，對公司財務業務無重大影響。圖為不銹鋼示意圖。（本報系資料庫）

華新麗華（1605）29日重訊，台南鹽水不銹鋼廠26日因颱風淹水，部分設備停產檢修二周，相關財產及停產損失都有保險支應，對公司財務業務無重大影響。

上市不銹鋼廠主管表示，華新減少供給，對目前供過於求的不銹鋼市場產銷壓力有緩解作用。

華新麗華指出，線纜廠位於新北市新莊及桃園市楊梅，未受凱米颱風影響，但台南鹽水不銹鋼廠26日淹水，導致部分設備停產檢修約二周，影響部分訂單遞延出貨，相關財產及停產損失皆有保險支應，對公司財務業務無重大影響。

不銹鋼 保險 颱風

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