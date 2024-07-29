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東元將採用中鋼產品 為印度市場製造電動巴士動力系統

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
東元（1504）繼日前宣布印度分公司 TEMICO 獲電動車動力系統訂單並簽署合作意向書後，更進一步確認，將由中鋼（2002）供應動力系統的自黏塗膜電磁鋼產品，助攻在印度市場的供貨。圖／聯合報系資料照片
東元（1504）繼日前宣布印度分公司 TEMICO 獲電動車動力系統訂單並簽署合作意向書後，更進一步確認，將由中鋼（2002）供應動力系統的自黏塗膜電磁鋼產品，助攻在印度市場的供貨。圖／聯合報系資料照片

東元（1504）繼日前宣布印度分公司 TEMICO 獲電動車動力系統訂單並簽署合作意向書後，更進一步確認，將由中鋼（2002）供應動力系統的自黏塗膜電磁鋼產品，助攻在印度市場的供貨，將在明年第1季量產交貨；東元機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶表示，與中鋼的合作，有助於穩定產品品質，更可望提升在印度電動車動力系統市場的佔有率。

東元2022年3月通過國產化電動巴士認證，成為國內首家取得 DMIT 馬達的合格供應商，其中用於動力系統的自黏鐵芯，就是採用中鋼開發的自黏塗膜電磁鋼為材料，未來，也將使用在中鋼出貨的產品。

中鋼表示，將協助集團子公司中鋼印度公司於當地開發生產馬達用高效能自黏電磁鋼，除可提供東元在地化的材料選擇，也形成夥伴關係，共同爭取當地日益擴大的電動巴士商機。

東元與中鋼是長期合作夥伴，雙方自2007年開始申請及完成「馬達研發科專計畫」，並於2013年共同成立「聯合實驗室」，結合雙方的技術優勢與市場資源，共同拓展國內外電動車市場。

展望未來，雙方將在長年累積的深厚合作基礎下，共同努力提高馬達產品國際競爭力，並朝開發更大型的高速直驅馬達及氫能壓縮機馬達等高效綠能產品目標前進，為台灣產業的永續發展和升級貢獻心力。

中鋼 印度 東元

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