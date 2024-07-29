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陸船翻覆案協商在即！梁文傑抵金盼一切順利：協商定位是「當事人對當事人」

銷售及毛利提升 中鋼上半年稅前淨利倍增

中央社／ 台北29日電
中鋼受惠鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，加上工程契約變更認列利益、礦業投資配發股利及利息收入增加，上半年稅前淨利新台幣34.98億元，年增107.8%。圖／聯合報系資料照
中鋼受惠鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，加上工程契約變更認列利益、礦業投資配發股利及利息收入增加，上半年稅前淨利新台幣34.98億元，年增107.8%。圖／聯合報系資料照

中鋼受惠鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，加上工程契約變更認列利益、礦業投資配發股利及利息收入增加，上半年稅前淨利新台幣34.98億元，年增107.8%。

中鋼指出，全球經濟穩健復甦，隨著通膨持續降溫，聯準會9月可望啟動降息，逐步鬆綁高利率環境對終端市場投資與消費動能的影響。

此外，新興科技應用商機拓展與終端需求回溫，台灣外銷動能加溫，台經院上修今年GDP成長率預測至3.85%，創近3年新高。

由於台灣汽車銷售穩建，廠辦與住宅營建需求熱絡，帶動汽車、家電和建材相關鋼需求上升，加上政府揭示「大投資台灣」計畫，預告將引導資金投資都市更新、建設社會住宅等國家戰略產業，長期用鋼需求成長可期。

中鋼今天發出新聞稿指出，自2013年與東元電機成立「聯合實驗室」，協助東元完成100%自製研發整合的馬達動力系統，東元於2022年3月成為國內首家DMIT（設計製造在台灣）馬達合格供應商。

隨著東元印度分公司（TEMICO）近期成功取得印度主要電動車製造商訂單，中鋼將供應自黏塗膜電磁鋼產品，助東元於明年第1季量產交貨，也將協助中鋼印度開發馬達用高效能自黏電磁鋼，未來可提供東元在地化材料選擇。

中鋼 東元電機

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