免費機票攻略 不可錯過這幾張「航空聯名卡」

進入暑假出國旺季，買機票刷哪張卡最划算？袋鼠金融推薦下半年最值得辦的哩程卡有滙豐旅人卡、國泰世華 CUBE 卡和凱基雙幣哩程卡。

日常消費一邊累計、換哩程 「非聯名卡」首推這三張

想要平時刷卡消費就可以累積哩程數，袋鼠金融首推這三張信用卡！滙豐旅人卡分無限卡、御璽卡、輕旅卡三等級。最高等級的無限卡海外消費每 10 元就累計 1 旅遊積分，御璽卡、輕旅卡則分別是海外消費每 15 元、 20 元累計 1 積分。

值得注意的是，旅遊積分可 1 比 1 兌換 15 家以上航空哩程與飯店，三種卡別更針對新卡友額外贈首刷哩最高 8,000 哩。此外每年還送 4 趟機場接送和 8 次貴賓室，對於常出遊的家庭，可申辦附卡，全家一起累計。

國泰世華 CUBE 卡累積的國泰世華小樹點也可兌換航空公司哩程，以亞洲萬里通為例，每 360 點小樹點可換 1,000 哩數，使用「趣旅行」權益 3% 回饋相當於每消費 12 元就能換一哩。

最新推出的凱基雙幣哩程卡，持卡人則是只要刷卡 18 元就可累積 1 哩，哩程可兌換亞洲萬里通、中華航空（2610）、長榮航空 3 大航空哩數外，還有台灣高鐵點數，從家裡一路出發到旅遊目的地都能用累積的哩程兌換。

刷兩大聯名卡 快速累積亞洲萬里通 換「寰宇一家」全球航點

亞洲萬里通是國泰航空附屬的飛行獎勵計劃，而台灣目前主要有兩家銀行與國泰航空合作發行聯名卡。

台新國泰航空聯名卡回饋圍繞「購買國泰機票」，透過官網、客戶中心訂票，每 5 元就可累積 1 哩，與其他卡片相比，累積速度相當划算。

國泰世華亞洲萬里通聯名卡則主打「哩程加速器」通路，不論世界卡或白金卡只要於指定商店，包含海外或外幣消費、機票、旅行社，甚至生活娛樂消費，每 10 元就能累積 1 哩，生日當月消費更能將回饋放大 2 倍，一年還送一次 5 天 sim 卡！有計畫 8 、 9 月從香港來回台北、曼谷、新加坡、大阪亞洲 4 大熱門目的地，更可透過國泰航空活動，用更划算的方式換機票。

而且國泰的亞洲萬里通只要每次有兌換或累積，效期就會自動延長 18 個月，期間持續有哩程進帳就不用擔心過期，可慢慢累積兌換長更途或高艙等機票。國泰也屬於星宇航空擬加入的全球第三大的航空聯盟「寰宇一家」，除國泰、日本航空等聯盟會員，也涵蓋部分聯盟外的航空公司，消費者除了可累積哩程跟兌換機票外，在全球旅行時也能享有更多航空的搭配選擇！

台灣航空 四張高回饋「航空聯名卡」有這幾張

許多民眾出國習慣搭乘台灣航空，不僅機上餐點符合飲食習慣，有台灣本地空服員語言溝通也較順暢。習慣搭華航可多利用這張中華航空聯名卡御璽卡，從台灣出發全球航線班機享 95 折起，每 30 元還回饋 1 哩，透過 Agoda 訂房住宿還能再省 7%。喜愛搭長榮航空則可參考國泰長榮航空聯名卡，透過長榮航空官網、APP刷極致無限卡購買指定艙等機票，不限航線皆享最優 9 折優惠，更可不限次數免費使用機場貴賓室。

星宇航空則與玉山推出聯名卡，最高等級的世界之極卡透過官網購票 9 折優惠，且不限通路消費每 10 元回饋 1 哩，星宇通路再給哩程 2 倍回饋。小資族可參考鈦金卡，星宇航空官網購票也有 95 折，每 20 元回饋 1 哩。