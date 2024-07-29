快訊

奧運擊劍／陳弈通迎接36年勝利 第二輪強碰東奧金牌地主

奧運擊劍／陳弈通迎接36年勝利 第二輪強碰東奧金牌地主

奧運拳擊／奈及利亞選手藥檢沒過且未過磅 吳詩儀確定免戰晉8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永豐餘遠距伴讀計畫邁入十年 4,500小時展現陪伴力量

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
「永豐餘台東小學堂」邁入十年，累積超過4,500小時的伴讀與志工時數。永豐餘提供/圖
「永豐餘台東小學堂」邁入十年，累積超過4,500小時的伴讀與志工時數。永豐餘提供/圖

永豐餘（1907）集團與台東家扶中心合作的「永豐餘台東小學堂」遠距視訊閱讀陪伴計畫，持續不間斷至今即將邁入第十年，累積超過4,500小時的伴讀與志工時數。永豐餘公共事務室張雅惠經理表示，永豐餘台東小學堂對企業來說，藉由這個跨各個不同公司的志工社團活動當作平台，也進一步凝聚了向心力。

「永豐餘台東小學堂」是由永豐餘旗下關係企業員工組成志工社團，家扶中心安排孩子們視訊以及多元活動，從2015年開始，開啟每周穩定的陪伴孩子們閱讀服務，搭建孩子們穩定成長的橋樑，每年安排相見歡，提供台東的孩童來台北參訪以及探索體驗，進而滋潤與豐富孩童們的視野以及生活。

永豐餘今年暑假舉辦的年度相見歡活動，選在富有藝術與人文氣息的鶯歌陶瓷博物館，搭配專業導覽深入了解陶瓷發展以及在日常生活的多種面向，充實素養知識，並安排孩子們與志工一起動手體驗做陶瓷，完成了一件件獨一無二、富有童趣的作品，成為孩子們心靈穩定成長的正向力量。

台東家扶中心鍾澤胤主任表示，謝謝永豐餘志工們這一年來陪著孩子長大，今年邁入第十年，然而十年是個很漫長的時間，參與其中的志工們看著孩子們長大應該都很有感觸。

永豐餘表示，不只是台北的企業志工，中華紙漿（1905）台東廠同仁也就近協助與參與小學堂活動，上個月參加了小學堂的學年結業式，贈送給每位小朋友信誼基金會的書，獎勵孩子們學習有成。

延伸閱讀

俯瞰家鄉美景 台東家扶弱勢童獲邀搭熱氣球

鶯歌陶瓷結合三峽茶葉 陶博館仲夏推賞陶品茶

幼兒園童細心照顧 義賣400盆變葉木助南投弱勢兒少

全聯推法國「STAUB鑄鐵鍋」換購 7款廚房好物最低0.6折起

相關新聞

高雄建案宣稱魔法挑高空間其實是違建 公平會罰百萬

公平會今天發布新聞稿指出，高雄市橋頭區建案「大方禮鄰」，宣稱「屋突層」也就是屋頂突出物可設計為夾層空間，其實屬非法違章，...

永豐餘遠距伴讀計畫邁入十年 4,500小時展現陪伴力量

永豐餘（1907）集團與台東家扶中心合作的「永豐餘台東小學堂」遠距視訊閱讀陪伴計畫，持續不間斷至今即將邁入第十年，累積超...

東元將採用中鋼產品 助攻印度市場供貨

東元（1504）繼日前宣布印度分公司TEMICO獲電動車動力系統訂單並簽署合作意向書後，更進一步確認，將由中鋼供應動力系...

momo 保持線上美妝龍頭地位 攜手赫蓮娜打造旗艦店

momo購物網保持線上美妝銷售龍頭，目前站上進駐多達近3,500個美妝保養品牌，2024上半年業績及瀏覽量雙指標，繳出年...

王品父親節四大中餐抽贈菜 加贈3000元海陸大禮包

王品集團旗下四大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田PUTIEN」、「丰禾台味風格料理」及「朝粥幫 砂鍋粥與中華料理」，...

雙北低總價小宅當道 北市中山區最多、新北集中在淡水

新青安上路後，吸引不少首購族、小資族陸續進場，帶動市場買氣。永慶房產集團統計去年8月以來到今年4月雙北地區總價1200萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。