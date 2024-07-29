永豐餘遠距伴讀計畫邁入十年 4,500小時展現陪伴力量

永豐餘（1907）集團與台東家扶中心合作的「永豐餘台東小學堂」遠距視訊閱讀陪伴計畫，持續不間斷至今即將邁入第十年，累積超過4,500小時的伴讀與志工時數。永豐餘公共事務室張雅惠經理表示，永豐餘台東小學堂對企業來說，藉由這個跨各個不同公司的志工社團活動當作平台，也進一步凝聚了向心力。

「永豐餘台東小學堂」是由永豐餘旗下關係企業員工組成志工社團，家扶中心安排孩子們視訊以及多元活動，從2015年開始，開啟每周穩定的陪伴孩子們閱讀服務，搭建孩子們穩定成長的橋樑，每年安排相見歡，提供台東的孩童來台北參訪以及探索體驗，進而滋潤與豐富孩童們的視野以及生活。

永豐餘今年暑假舉辦的年度相見歡活動，選在富有藝術與人文氣息的鶯歌陶瓷博物館，搭配專業導覽深入了解陶瓷發展以及在日常生活的多種面向，充實素養知識，並安排孩子們與志工一起動手體驗做陶瓷，完成了一件件獨一無二、富有童趣的作品，成為孩子們心靈穩定成長的正向力量。

台東家扶中心鍾澤胤主任表示，謝謝永豐餘志工們這一年來陪著孩子長大，今年邁入第十年，然而十年是個很漫長的時間，參與其中的志工們看著孩子們長大應該都很有感觸。

永豐餘表示，不只是台北的企業志工，中華紙漿（1905）台東廠同仁也就近協助與參與小學堂活動，上個月參加了小學堂的學年結業式，贈送給每位小朋友信誼基金會的書，獎勵孩子們學習有成。