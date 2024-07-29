高雄建案宣稱魔法挑高空間其實是違建 公平會罰百萬

公平會今天發布新聞稿指出，高雄市橋頭區建案「大方禮鄰」，宣稱「屋突層」也就是屋頂突出物可設計為夾層空間，其實屬非法違章，認為業者廣告不實、甚至引人錯誤想像，處大方無隅公司新台幣100萬元罰鍰。

公平會在26日委員會議決議，大方無隅股份有限公司銷售高雄市橋頭區「大方禮鄰」建案時，在臉書貼文刊載「『極』挑高，頂樓4.2挑高設計，多功能魔法空間」文字，並載有上、下樓梯夾層空間圖示，在591房屋交易網站嵌入的影片內容也有上、下樓梯夾層空間設計，就足以影響交易決定的商品內容及用途做出虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第1項規定，因此處大方無隅100萬元罰鍰。

公平會說明，大方無隅公司的廣告圖像及敘述，給人的印象是建案屋突層空間可合法施作與使用夾層空間，但據高雄市政府工務局提供意見，建築技術規則建築設計施工篇並無屋頂突出物可設置夾層的規定，如果此建案屋突層有夾層空間使用情形，將屬於建築物違章建築，因此建案臉書貼文及591房屋交易網站嵌入的影片內容與實際狀況不符，已違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，建商常在建案實品屋上施作夾層，示範可以增大居住的使用空間，用來吸引消費者購買，建議消費者在購屋前，可至全國建築執照存根查詢網頁，查詢該建案核准的竣工圖說是否可以合法施作夾層，以避免日後衍生建築違規使用的相關爭議；另外，建商如果沒有合法取得可施作夾層設計，不應刊載廣告，否則會違法受罰。