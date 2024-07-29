颱風重創中南部 全聯與家樂福推平價蔬菜優惠、穩定物價

凱米颱風來襲重創中南部，造成農作物波動巨大，全聯、家樂福皆因應農糧署平價蔬菜措施，穩定物價，其中國產高麗菜每粒110元以下，進口高麗菜每粒75元以下。

家樂福透過與小農合作，供應平價蔬菜，家樂福表示，持續與農業部農糧署合作推出「平價有機高麗菜專區」，產地來自雲林由農業部農糧署輔導，7月29日自8月5日特以平價推出每粒109元，每天全台上架1萬顆，總進貨量約45噸。

除高麗菜外，家樂福同樣推出第二波特惠蔬菜，其中包含有機甘藍、去殼綠竹筍、越南青花菜等，家樂福「微笑小農」周末假日特惠加碼好評不斷，第二波特惠蔬菜再增量。

而因應凱米颱風造成的蔬菜價格波動，全聯也於7月27日~8月5日於全台門市供應單顆特價75元以下的進口高麗菜、單顆110元以下的國產高麗菜，透過平穩物價、安定供給，讓民眾安心選購。

全聯一併推出總計78噸貨量的11款蔬菜，於北農供應的229間雙北門市推出11款蔬菜限定優惠，優惠商品包括裸賣葉菜、馬鈴薯、鮮香菇、履歷紅蘿蔔等國產蔬菜，進口蔬菜則有日本山藥、洋蔥、白蘿蔔、洋蔥、韓國青花菜、美國西洋芹菜等。