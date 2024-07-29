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東元將採用中鋼產品 助攻印度市場供貨

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
中鋼自黏塗膜電磁鋼產品，將助攻東元在印度EV市場的供貨。東元／提供
中鋼自黏塗膜電磁鋼產品，將助攻東元在印度EV市場的供貨。東元／提供

東元（1504）繼日前宣布印度分公司TEMICO獲電動車動力系統訂單並簽署合作意向書後，更進一步確認，將由中鋼供應動力系統的自黏塗膜電磁鋼產品，助攻東元在印度市場的供貨，於明年第1季量產交貨。東元電機機電系統暨自動化事業群高飛鳶總經理表示，東元與中鋼的合作，有助於穩定產品品質，更可望提升在印度電動車動力系統市場的占有率。

東元於2022年3月通過國產化電動巴士認證，成為國內首家取得DMIT馬達的合格供應商，其中用於動力系統的自黏鐵芯，就是採用中鋼開發的自黏塗膜電磁鋼為材料，未來，東元也將使用在中鋼出貨的產品。

中鋼表示，將協助集團子公司中鋼印度公司於當地開發生產馬達用高效能自黏電磁鋼，除了可以提供東元在地化的材料選擇，也形成夥伴關係，共同爭取當地日益擴大的電動巴士商機。

東元電機與中鋼是長期合作夥伴，雙方自2007年開始申請及完成「馬達研發科專計畫」，並於2013年共同成立「聯合實驗室」，結合雙方的技術優勢與市場資源，共同拓展國內外電動車市場。展望未來，雙方將在長年累積的深厚合作基礎下，共同努力提高馬達產品國際競爭力，並朝開發更大型的高速直驅馬達及氫能壓縮機馬達等高效綠能產品目標前進，為台灣產業的永續發展和升級貢獻心力。

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