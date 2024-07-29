momo 保持線上美妝龍頭地位 攜手赫蓮娜打造旗艦店
momo購物網保持線上美妝銷售龍頭，目前站上進駐多達近3,500個美妝保養品牌，2024上半年業績及瀏覽量雙指標，繳出年增皆突破雙位數的亮眼成績。今天攜手頂級保養品赫蓮娜打造線上旗艦店。
富邦媒（8454）總經理谷元宏指出，目前momo擁有千萬會員基礎且具高含金量，並協助品牌CRM技術及大數據串接，同步線上線下消費權益，展開客製化行銷策略與會員服務；零售媒體生態崛起，momo亦投入「momo Ads」數位媒體廣告服務，滿足品牌及消費者對商品售、個人化商品瀏覽與推薦的需求，使momo成為品牌合作夥伴堅強的後盾。自2018年起momo與全球最大化妝品集團台灣萊雅雙方展開緊密合作，旗下專櫃品牌、醫美品牌、開架彩妝及專業髮品接續進駐，今年再度迎來頂級新奢華保養品牌HR赫蓮娜進駐，開設全台唯一授權線上旗艦店，雙強品牌亦將優勢資源聯手，締造網購頂級保養殿堂。
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