王品父親節四大中餐抽贈菜 加贈3000元海陸大禮包

王品集團旗下四大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田PUTIEN」、「丰禾台味風格料理」及「朝粥幫 砂鍋粥與中華料理」，要聯手犒賞爸爸的胃， 8月5日-8月18日活動期間到各門店用餐，即可參加抽彩球遊戲，有機會獲得品牌贈菜券、500元現金券等好禮，最大獎為當日全單免費券。8月1日至8月31日到四大中餐任一品牌消費滿額，使用王品瘋美食結帳，再加碼送總價值逾3,000元海陸大禮包，招待琥珀脆皮雞、片皮烤鴨半隻、丰禾起家雞、干貝鮮蝦粥等招牌功夫菜。

王品旗下「享鴨」、「莆田」、「丰禾」及「朝粥幫」推出寵爸澎派豪禮，凡8月5日-8月31日到四大中餐品牌，任一門店內用，不限消費金額，即可參加單手抽彩球遊戲一次，不限抽出彩球數量。能現領品牌贈菜券、500元現金券等，保證人人都有獎。8月5日-8月18日活動期間，還有最大獎為全單免費券，當日整桌消費由品牌霸氣付清，絕對能討爸爸的歡心。

8月1日- 8月31日到四大中餐品牌，全台門店內用消費滿1,500元，使用王品瘋美食App結帳，現領海陸大禮包，內含4張品牌功夫菜，「享鴨」送價值980元的片皮烤鴨半隻、「朝粥幫」端出干貝鮮蝦粥、「丰禾」及「莆田」則分別贈丰禾起家雞、琥珀脆皮雞等招牌功夫菜，海陸大禮包總價值超過3,000元超闊氣(含服務費10%計算)。

8月1日-9月30日到任一品牌門店內用，每筆消費滿1,500元，還可獲得一枚徽章，兩個月內集滿4枚徽章，最多再送瘋點數288點，助攻一起愛爸爸。瘋點數1點可折抵消費1元，等於吃越多，賺越多。