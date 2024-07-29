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雙北低總價小宅當道 北市中山區最多、新北集中在淡水

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
永慶房產集團統計去年8月以來到今年4月雙北地區總價1200萬元以下的熱門購屋路段，其中，台北市中山區最多路段上榜，林森北路交易拿下北市第一。圖／永慶房產集團提供
永慶房產集團統計去年8月以來到今年4月雙北地區總價1200萬元以下的熱門購屋路段，其中，台北市中山區最多路段上榜，林森北路交易拿下北市第一。圖／永慶房產集團提供

新青安上路後，吸引不少首購族、小資族陸續進場，帶動市場買氣。永慶房產集團統計去年8月以來到今年4月雙北地區總價1200萬元以下的熱門購屋路段，其中，台北市行政區中，中山區最多路段上榜，林森北路93件交易拿下北市第一；新北市則是淡水區最多，北新路、學府路、新市五路三段交易破百件。

台北市總價1200萬元以下的前五名熱門交易路段，都是20坪以下的小宅。其中，中山區就占三席次，分別為第一名的林森北路和位居三、五名的新生北路二、三段。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區上榜的三個路段皆鄰近林森北路生活圈，區域內小坪數、屋齡稍大的中古大樓為交易主力，每坪均價約近70萬元。交易排名第二的是北投區溫泉路，平均單價約4字頭。陳金萍說明，溫泉路靠近山邊，且距離台北市中心較遠，因此也較有機會在這路段找到房價親民的物件。另第四名為萬華萬大路。

新北市1200萬元以下熱門購屋路段前五名，有四路段由淡水區包辦，其中第一至三分別為北新路、學府路和新市五路三段，自去年8月以來到今年4月，交易量149件、135件和125件，平均三天至少交易一件。淡金路居第五。

陳金萍表示，其中北新路、學府路交易最為熱門，北新路鄰近輕軌淡金北新站，學府路則是近捷運淡水站；兩個路段皆位於淡水舊市區，且都在淡江大學周邊；交易以坪數約20坪左右、屋齡25至30年的大樓產品居多；新市五路三段則位在淡海新市鎮，坪數比起淡水舊市區相對較大、屋齡較新；而平均單價都落在親民2字頭，吸引不少小家庭、年輕的購屋族群。

第四名的路段為中和區的景平路。陳金萍分析，景平路是中和區的主要交通幹道，連接新店和萬華，沿線有秀朗橋、景平、景安、中和捷運站；小坪數電梯大樓多，因此有不少物件總價落在首購族可負擔的範圍，帶動區域房市交易熱絡。

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