因應菜價波動 全聯今起啟動蔬菜平價措施
颱風凱米為中南部帶來豪雨，菜價波動過大，全聯表示，自今天至8月2日配合台北市政府市場處啟動蔬菜平價措施，於北農供應的229間雙北門市推出11款蔬菜限定優惠、約78噸貨量。
全聯指出，優惠商品包括裸賣葉菜單把特價新台幣29元，馬鈴薯原價45元、特價39元；鮮香菇原價65元、特價58元；履歷紅蘿蔔原價38元、優惠價20元；進口蔬菜有日本山藥原價198元、特價148元。
進口洋蔥原價45元、特惠價39元；進口白蘿蔔原價38元、優惠價29元；另有進口洋蔥單粒原價19元、2粒特價32元；韓國大白菜原價88元、優惠價78元；進口青花菜原價55元、特價42元；美國西洋芹菜原價88元、特價79元。
全聯表示，配合農糧署平價蔬菜措施，即日起至8月5日共10天，於全台門市供應單顆特價75元以下的進口高麗菜、單顆110元以下的國產高麗菜。
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