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iMarine 航港發展資料庫再升級 強化航運數據功能

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航港局推出iMarine航港發展資料庫至今使用人次成長六成，7月再升級強化功能現「港口比較」、「航港法令異動追蹤」、「航港小知識」、「郵輪旅客各國籍人次」，以及新設「海港自由貿易港區」，提供更全面的航運數據。

航港局指出，iMarine航港發展資料庫自2023年10月23日正式上線，截至目前使用人次成長6成；為持續提供更多優質服務，於7月再升級強化功能，呈現「港口比較」、「航港法令異動追蹤」、「航港小知識」、「郵輪旅客各國籍人次」，以及新設「海港自由貿易港區」，提供更全面的航運數據，歡迎大家踴躍使用。

航港局表示，在數據驅動的時代，應大幅提升系統實用性與資訊價值，航港局加值資料後提供「港口比較」，以直觀、易用的操作方式，提供多維度港口性能對比，讓使用者快速查看7大國際商港裝卸量、面積及碼頭數等關鍵資訊；「航港法令異動追蹤」即時更新並呈現最新法規異動，確保使用者掌握法規動態；「航港小知識」涵蓋ESG、碳排、新興技術等熱門話題，協助掌握行業發展趨勢；「郵輪旅客各國籍人次」視覺化呈現來臺郵輪旅客的國籍分布與郵輪進出港艘次等數據，為郵輪公司及旅遊觀光相關產業提供重要市場洞察；新設「海港自由貿易港區」展示自貿區進出口動態、各項交易價值及貨物流通量等數據，有助使用者了解貿易趨勢與市場變化。

航港局進一步表示，iMarine 航港發展資料庫將持續與各界攜手合作，提供創新、即時與高質量的航運數據，以易於理解的圖表形式提供，即使是非專業人士也能輕鬆獲取和使用這些資訊。

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