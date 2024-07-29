漢翔航空展3布局 胡開宏：建立國防本土能量

漢翔今天宣布，上週赴英國參加法茵堡航空展，陸續與國外大廠簽下3項合作備忘錄，董事長胡開宏表示，範圍從「地面到天空」，涵蓋偵查、防禦與攻擊，為漢翔技術注入新血，建立國防本土能量。

漢翔今天發布新聞稿指出，董事長胡開宏上週率團赴英參加兩年一度的法茵堡航空展，陸續與歐美等國外大廠簽下3項合作備忘錄。

胡開宏表示，漢翔全力支持國防自主，而國防自主的根本，就是台灣必須建立本土能量，此次3大布局，從「地面到天空」，涵蓋偵查、防禦與攻擊，為漢翔的技術注入新血。

漢翔說明，首先是漢翔與歐洲的航空系統大廠結盟，因應全球無人機蓬勃發展，無人機反制系統隨之而生，利用地面雷達及射頻技術，對空中的無人機進行偵測與干擾，該公司旗下的反制系統，就是相當具有競爭力的產品。

漢翔表示，旗下有航電能量及系統整合技術，藉由合作結盟關係，可快速地進入國內外市場；未來也規劃結合國內航太供應鏈，針對客戶需求開發各種偵測與干擾裝備產品組合。

另一布局是漢翔與美國國防系統大廠，針對M60戰車性能提升，以及Cyclone System 600加侖油箱維修等兩項主題進行合作。

漢翔表示，因應陸軍現役460輛M60A3戰車性能提升計畫需求，漢翔與該公司合作，維持國軍主戰車戰力；美國國防系統大廠將提供漢翔技能轉移與建立維修能量，以「F-16維修中心」的經驗為升級做準備，強化地面部隊戰力。

同時，美國國防系統大廠也將授權漢翔維修F-16型機外掛600加侖油箱業務，擴大「F-16維修中心」服務範疇。

漢翔指出，去年在「鳳展專案」將現役F-16全數完成性能提升，加上新購的Block70 F-16V，台灣不久後將擁逾200架F-16V戰機，為亞洲最大規模機隊，漢翔擔任「F-16維修中心」主辦廠商，後勤維修技術已在本土扎根，與美國大廠合作建立維修能量，未來可對空軍提供即時服務。

同樣與F-16V戰機搭配，漢翔表示，第3布局是與美國航空系統廠商結盟，該公司是聯合頭盔提示系統（JHMCS）製造廠商，有助飛行員追瞄與鎖定敵機，該公司並與漢翔共推頭盔業務，也將協助漢翔建立維修能量，支援頭盔顯示系統裝備妥善。