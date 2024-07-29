買房天堂？新北市低總價購屋路段 四條在這區

新青安上路後，吸引不少首購族、小資族進場，永慶房產集團統計雙北地區總價1,200萬元以下的熱門購屋路段，以淡水區最熱，前五名占了四名，包括北新路、學府路和新市五路三段交易都超過百件，淡金路也達98件。

台北市部分，總價1,200萬元以下的前五名熱門交易路段，都是20坪以下的小宅。其中，中山區就占三席次，分別為第一名的林森北路和位居三、五名的新生北路二、三段。另兩名為北投溫泉路以及萬華萬大路。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區上榜的三個路段皆鄰近林森北路生活圈，因區域特殊，房價相對便宜，區域內小坪數、屋齡稍大的中古大樓，單價約在70萬元上下，相對容易負擔，受到不少單身、小資族群青睞。

北投區溫泉路交易排名第二，陳金萍表示，溫泉路靠近山邊，前段鄰近新北投捷運站商圈，單價較高，交易多以小坪數的公寓、電梯大樓為主，尾端則是近山邊，距離商圈較遠，且大部分屋齡偏大，房價相對便宜，平均單價4字頭。吸引購屋預算相對有限的民眾。

新北市1,200萬元以下熱門購屋路段前五名，有四路段由淡水區包辦，其中名列第一至三的北新路、學府路和新市五路三段交易量分別為149件、135件和125件，平均三天至少交易一件。

陳金萍表示，雙北市中心的房價高，讓不少購屋族紛紛往市區外圍尋屋，而淡水區有捷運和輕軌經過、且房價親民，也成為首購族天堂，當中有許多路段相當受歡迎。

其中北新路、學府路交易最為熱門，北新路鄰近輕軌淡金北新站，學府路則是近捷運淡水站；兩個路段皆位於淡水舊市區，且都在淡江大學周邊，生活機能完善；交易以坪數約20坪左右、屋齡25至30年的大樓產品居多。

新市五路三段則位在淡海新市鎮，坪數比起淡水舊市區相對較大、屋齡較新；而平均單價都落在親民2字頭，吸引不少小家庭、年輕的購屋族群。