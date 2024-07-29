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漢來美食美牛狂歡節 8月4日前品味美國牛肉盛宴正對時

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
漢來美食美牛狂歡節，8月4日前品味美國牛肉盛宴正對時。記者林政鋒攝影
漢來美食美牛狂歡節，8月4日前品味美國牛肉盛宴正對時。記者林政鋒攝影

漢來美食（1268）舉辦美牛狂歡節，8月4日前品味美國牛肉盛宴正是時候，令老饕垂涎三尺。

漢來美食副總吳若寧表示，隨著地球逐漸暖化，過去三年的乾旱、高成本和通膨加劇，也造成美國牛肉價格持續攀升，儘管如此，以提供豐富、超值和美味的漢來美食，依舊如期舉辦一年一度的美國牛肉節，在漢來海港餐廳推出四款優質美國牛肉特色料理，不僅讓食客品嚐到多樣的料理風味，還有機會抽得漢來海港全餐期餐券。

吳若寧指出8月4日前，漢來美食與美國肉類出口協會攜手推出「美牛狂歡節」。漢來美食旗下漢來海港各分店同步上菜，帶給饕客豐盛的味蕾享受，完美展示美國牛肉的獨特魅力。

漢來美食副協理鍾昀燕指出，海港自助餐廳於午、晚餐針對不同部位的美國牛肉推出四款主題菜色，分別是：爐烤肋眼牛排、奶油蒜香牛小排、炙燒松露菲瑞握壽司和鄉村羅宋湯。「爐烤肋眼牛排」是經典的現切牛排Roast Beef，選用優質美國肋眼，以爐烤方式烹調，鎖住鮮美肉汁，誘人的熟度與微焦的梅納反應，讓肉質散發迷人的香味，每一口都能感受到牛排特有的濃郁肉香和細緻口感。而「奶油蒜香牛小排」則是香煎帶骨且富有香甜風味的牛小排，搭配香濃的奶油和蒜香烹調，品嚐骨邊肉外焦香、內軟嫩的最佳口感。

「炙燒松露菲瑞握壽司」是選擇最新引進的美國菲瑞部位薄切；此部位肉質緊實但嫩度適中，經過主廚的研發，運用噴槍瞬間高溫炙燒，融化後的油脂融入醋飯，再佐以松露醬點綴提香，一口咬下，醋飯與肉片的香味瞬間在口齒間爆開，美味度破表。而「鄉村羅宋湯」是以豐富的蔬菜和美國牛腱肉塊熬煮出濃郁的湯頭，細心燉煮後的牛肉香氣搭配蔬菜的清甜，引人食慾大開。

此外，漢來美食針對「來美食APP」推出會員限定活動，凡於活動期間至全台漢來海港餐廳用餐消費滿2,000元，並使用「來美食APP」集點，即可獲得一次抽獎機會，獎項包含漢來海港全餐期餐券和漢來美食電子餐飲抵用券。無論是牛肉愛好者或是尋求美食享受的饕客，都是一場不容錯過的饗宴。

漢來美食美牛狂歡節，8月4日前品味美國牛肉盛宴正對時。記者林政鋒攝影
漢來美食美牛狂歡節，8月4日前品味美國牛肉盛宴正對時。記者林政鋒攝影
漢來美食美牛狂歡節，8月4日前品味美國牛肉盛宴正對時。記者林政鋒攝影
漢來美食美牛狂歡節，8月4日前品味美國牛肉盛宴正對時。記者林政鋒攝影

漢來美食 美國

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