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國際原物料持平 豐興鋼筋報價連3週平盤

中央社／ 台北29日電

豐興鋼鐵今天公布本週國內鋼筋、廢鋼、型鋼產品基價維持平盤；其中，廢鋼收購價在每公噸新台幣1.05萬元，型鋼每公噸至2.62萬元，鋼筋價格每公噸為1.93萬元。

國際原物料走勢持平，下游買盤觀望，促使國內鋼筋報價維持平盤，豐興報價已連續3週持平。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週持平為每噸為357美元，美國貨櫃廢鋼本週報價持平為每噸347美元；澳洲鐵礦砂由每頓104.4美元下調至102.15美元。

美國 豐興

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