新北六區成屋搭上「失速列車」 永和站上9字頭
今年房市價量齊揚，上半年新北市就出現六個行政區的住宅大樓，單價創下區域新高紀錄，像是永和區「朗廂」，今年5月成交15.44坪的兩房，總價1,398萬元，單價90.6萬元，刷新永和區住宅大樓單價天花板。
台灣房屋永和加盟店店東莊威玲表示，永和發展得早，區內老屋多於新房，所以低總價新成屋屬於稀有產品，帶看率和買方出價意願高，市場求過於供，讓今年電梯小宅單價屢屢攀升。
創新高價的「朗廂」屋齡五年，近兩年並未有交易，過去社區平均單價多在六字頭，不過此次交易物件備註有夾層空間，實用空間大，目前社區出租行情在2.5~2.8萬之間，換算租金投報率可達2.2~2.4%左右，符合置產標準，若物件又有完整裝潢，更能吸引買方高價購入。
汐止區住宅大樓也創新高，「捷運喜來登一期」12.05坪的一房，總價870萬元，每坪72.2萬元，也讓汐止的成屋電梯大樓首度站上7字頭。
同樣也在今年創下新高單價的還有，中和「美麗永安2」每坪89.6萬元，也是小宅格局。
新店地區冠軍社區改由「冠德創新殿」奪下，每坪95.5萬元、樹林區「巴瓦BAWA」每坪59.9萬元，逼近六字頭；鶯歌區「豐采一品苑」每坪48.4萬元。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新北這六個創區域新高單價的社區，分成兩大類型，包括「低總小宅」受新青安貸款激勵，總價1,200萬左右的小宅，最受到買方青睞，造成低總價小宅產品搶手。
此外輕屋齡或剛完工交屋的「輕齡新大樓」屋況好公設新，結合成熟生活機能，頗能吸引換屋族目光，往往也容易創下區域高價，甚至出現搶買、秒殺的案例。
第一建經研究中心副理張菱育指出，今年景氣回升，再加上有AI題材助攻，讓台股交投火熱，龐大的資金量能也轉向房市，甚至還出現整批帶看、現場競價等市場亂象，深陷「再不趕快買，未來更買不起」氛圍，但購屋族也要留意，房市是否有過熱情形，須謹慎理性評估物件的區位和條件，忌追高殺低，多方評估後，再找好的時機點進場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言