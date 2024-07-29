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台灣進軍全球生技產業 四大領域都有利基點

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

臺灣生物醫藥製造（TBMC）公司執行長張幼翔表示，台灣進軍全球生技產業，包括核酸藥物、細胞治療、基因療法與生物製劑四大領域都能找到利基點，只要能發揮台灣人的強項，必定能在全世界扮演關鍵影響力。

旅居海外近40年的張幼翔，畢業於台大化工系，是美國麻省理工學院生化博士，曾擔任羅氏大藥廠全球工程與策略最高主管，返台之前更任職藥明生基（WuXi Advanced Therapies），並在細胞治療先驅Celgene公司擔任企業副總裁。張幼翔近年來更擔任行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）專家委員。

張幼翔表示，接下TBMC公司執行長前，他回台灣評估兩個月，一方面確認對現在的工作有信心，另一方面對台灣大環境也有信心，於是他和太太從美國舊金山搬回台灣準備長期定居。

生技產業 美國 舊金山

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