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CDMO國際賽！台美日組戰略同盟 建亞洲生物藥基地

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

台灣CDMO打國際盃，組戰略同盟。台灣生物醫藥製造（TBMC）宣布，和日本最大CRO公司CMIC及美國賽默飛世爾科技結盟，利用三方技術合作進軍美日；加上與戰略夥伴美國韌力公司分進合擊，將共同開拓國際CDMO市場大餅，將打造亞洲生物藥生產基地。

亞洲生技大展近日開展，TBMC首次公開展示國際創新技術及實驗室建置成果。下一步，將由TBMC執行長張幼翔領軍，與日本最大委託臨床（CRO）公司CMIC Bio合作，將透過CHO-C抗體生產平台共同進軍日本市場。

TBMC也與賽默飛世爾科技合作，要藉由該公司的儀器設備提升先進藥品研發製造技術，以提供全球客戶優質服務。

張幼翔表示，TBMC最大優勢是與美國韌力公司合作，TBMC與韌力公司的合作模式，希望藉由韌力公司引進其他國際客戶，以生物製劑為例，由TBMC發揮「D（發展）」強項優勢，韌力公司專注「M（製造）」的階段，未來再逐步強化自己的商業量產實力。

依照發展進度，生物製程開發實驗室已在今年6月啟用，竹北的GMP先導工廠也將在明年7月投產，並開始接單。

至於量產基地，2027年陸續完成，但是張幼翔強調，將仔細評估核酸藥物、細胞治療、基因療法與生物製劑那個較有前景，「有市場就蓋（生產線）， 蓋了和需要的時間不要差太遠，不可對不起投資人」。

張幼翔表示，TBMC成立至今雖然時間很短，目前已經有台灣與日本的客戶，今年目標是簽下美國客戶。他強調，TBMC後續有掛牌上市的規劃，但至少要等到公司毛利率轉正才會啟動。


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