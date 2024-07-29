傑出新創獎 七家聚光
2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎今年新增「傑出新創獎」共七家企業獲獎勵，分別為育世博、優億、視航、安立璽榮、博晟、貝克及寶泰等公司。
育世博2017年創立，專注研發新世代細胞新藥免疫療法，針對實體腫瘤及血液癌症開發細胞新藥製劑產品。
優億成立於2022年，由經濟部價創2.0計畫衍生而來，為目前世界唯一可提供全合成皂苷佐劑的公司。
視航生醫專注RNA治療 ，鎖定兒童近視控制與眼角膜疾病，研發的SHJ002是台灣首個獲美FDA核准，可用在人體試驗。
安立璽榮生醫專注開發免疫新藥，從免疫系統著手，調節人體部分免疫系統抵抗疾病，如癌症免疫治療中單用免疫療法，或和其他療法結合治療，或幫助免疫系統識別癌細胞，以摧毀腫瘤。
博晟生醫研發一次性手術自體軟體修復產品、和老藥新用抗生素，已陸續進行海外授權。
貝克生醫源自科技部創新創業激勵計畫之首獎團隊，自主開發食道置放器已獲多國專利，並獲台灣、美國及日本上市許可。
寶泰生醫研發寵物前沿性產品，首項產品為開發寵物犬專屬廣譜性癌症免疫治療性疫苗。
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