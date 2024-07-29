快訊

奧運籃球／杜蘭特回歸三分球5投俱中 率美國26分血洗塞爾維亞

傑出新創獎 七家聚光

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎今年新增「傑出新創獎」共七家企業獲獎勵，分別為育世博、優億、視航、安立璽榮、博晟、貝克及寶泰等公司。

育世博2017年創立，專注研發新世代細胞新藥免疫療法，針對實體腫瘤及血液癌症開發細胞新藥製劑產品。

優億成立於2022年，由經濟部價創2.0計畫衍生而來，為目前世界唯一可提供全合成皂苷佐劑的公司。

視航生醫專注RNA治療 ，鎖定兒童近視控制與眼角膜疾病，研發的SHJ002是台灣首個獲美FDA核准，可用在人體試驗。

安立璽榮生醫專注開發免疫新藥，從免疫系統著手，調節人體部分免疫系統抵抗疾病，如癌症免疫治療中單用免疫療法，或和其他療法結合治療，或幫助免疫系統識別癌細胞，以摧毀腫瘤。

博晟生醫研發一次性手術自體軟體修復產品、和老藥新用抗生素，已陸續進行海外授權。

貝克生醫源自科技部創新創業激勵計畫之首獎團隊，自主開發食道置放器已獲多國專利，並獲台灣、美國及日本上市許可。

寶泰生醫研發寵物前沿性產品，首項產品為開發寵物犬專屬廣譜性癌症免疫治療性疫苗。

寵物 癌症

延伸閱讀

卸任後淡出公眾視野逾2年 民調曝德國前總理梅克爾「政績毀譽並存」

可能影響台灣？福島今結束第7批次含氚廢水排放 氚濃度低於承諾限值

台灣穿山甲赴布拉格動物園 2年內生二寶園方驚喜

實現「禁藥自由」！禁藥運動會倡用藥強化表現 專家批極度危險

相關新聞

美大選前 海運價跌量縮…牽動貨櫃三雄本季營運

美國大選前，貨櫃海運量縮價跌。貨櫃海運運價連三跌，根據航商、貨攬業者的個別資訊，近期運價走到波段的天花板，未來一個月進入...

CDMO國際賽！台美日組戰略同盟 建亞洲生物藥基地

台灣CDMO打國際盃，組戰略同盟。台灣生物醫藥製造（TBMC）宣布，和日本最大CRO公司CMIC及美國賽默飛世爾科技結盟...

台灣進軍全球生技產業 四大領域都有利基點

臺灣生物醫藥製造（TBMC）公司執行長張幼翔表示，台灣進軍全球生技產業，包括核酸藥物、細胞治療、基因療法與生物製劑四大領...

傑出生技產業獎 19家出列

台灣生物產業發展協會「2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」公布今年得主，經過長達三個月的初審、複...

產業創新獎 四家搶鏡

2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎的「年度產業創新獎」共四項產品／技術獲選，分由台新藥、太景生技...

傑出新創獎 七家聚光

2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎今年新增「傑出新創獎」共七家企業獲獎勵，分別為育世博、優億、視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。