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潛力標竿獎 五家勝出

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎共有五家，榮獲「潛力標竿獎」，分別為國邑藥品、東生華製藥、仲恩生醫、醫揚科技及明基透析等公司。

國邑藥品2016年轉型專注新劑型藥械組合的505(b)2 新藥開發，具有微脂體專利配方緩釋控制技術。

東生華製藥憑藉深厚創新能力、專利授權、海外布局累積豐碩成績，近半年內併購兩間公司，今年再挑戰12億元高峰，無疑是生技產業的潛力新星。

仲恩生醫致力神經罕病的異體幹細胞藥物開發，在台北內湖成立研發總部和建置細胞工廠，以自行開發的生產平台生產Stemchymal產品，以進行小腦萎縮症的臨床試驗，至今完成臨床二期試驗。

醫揚科技具備電腦及通訊的技術背景，專攻一般病房、手術室、護理站及救護中心等醫療電腦相關產品逾十年，產品銷售歐美醫療院所及醫療電子設備廠商。

明基透析是台灣唯一的血液透析器品牌，致力提供優良的透析產品和服務，公司成立後三年內即完成產品開發與銷售，至今獲台灣300家醫療院所採用，全球已銷售15個國家，每年維持20%的成長，營運潛力無窮。

東生華製藥 生技產業

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