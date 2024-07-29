產業創新獎 四家搶鏡

2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎的「年度產業創新獎」共四項產品／技術獲選，分由台新藥、太景生技、宏智生醫及生展生技四家公司產品技術獲得。

台新藥以「APP13007：以APNT奈米微粒製劑技術開發並於美國獲准上市之用於治療眼科術後發炎疼痛之丙酸氯倍他索滴眼懸液」技術獲獎。

太景開發的「流感抗病毒新藥TG-1000」可有效阻斷病毒複製及傳播，對A型、B型流感及禽流感皆有效；不受48小時內服藥黃金期限制，且不易產生抗藥性，TG-1000已於大陸完成三期臨解盲。

宏智生醫 「憂可視腦波壓力評估系統」與三家醫學中心合作收集憂鬱症腦波資料，開發出SEA腦波壓力評估系統，可負責訊號收集與處理的八通道腦波儀、流程控制的使用者圖形介面、雲端分析的AI演算法，記錄分析90秒腦波訊號，透過AI演算，一分鐘內生成評估報告提供可量化的壓力評估指標(SEA index)。

生展生技「生展活力乳酸菌醱酵蔬菜粉ProbVege+」透過農作物契作、蔬果前處理技術、功效菌選篩選、醱酵技術研發、科學功效驗證及劑型技術，可延長鮮食農產品效期、有效調節產銷。