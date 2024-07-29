傑出生技產業獎 19家出列

台灣生物產業發展協會「2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」公布今年得主，經過長達三個月的初審、複審及決審，選出共19家機構及產品技術。其中美時化學製藥、藥華醫藥及邦睿生技今年獲得「傑出生技產業金質獎」。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，生物產協年度舉辦「Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」除了已於亞洲生技大會舉行頒獎典禮及發表，並將蒙總統接見勉勵，肯定已有卓越發展之公司，並挖掘深具潛力之明日之星，期藉此帶動生技產業能量。

今年得獎名單涵蓋了生技新藥研發、免疫／細胞療法、再生醫療、創新醫材、高階醫材、醫療人工智慧、寵物新藥市場，農業生技、健康食品，展現產業多元發展及研發能量。

獎章委員會召集人、臺北醫學大學張文昌院士指出，傑出生技產業獎由獎章委員會召集20位國內產官學研專家學者成立評審團，依個別獎項重點標準評審與討論，歷經嚴謹評選過程，最終共19家機構及產品技術脫穎而出。

今年獲得「傑出生技產業金質獎」美時，落實「2乘2：雙向市場拓展、雙向產品發展」的雙引擎成長策略有成，2023年營收、獲利、股利創新高，營收更是連續五年達雙位數成長，並成功將事業版圖由亞洲擴展至全球，核心技術根留台灣，對台灣的投資不僅限於引進最新進的研發和製造設備，對藥業人才的培育更是不遺餘力。

藥華醫藥研發第一個真性紅血球增生症（PV）第一線干擾素經美國及歐盟核准的蛋白質新藥，及設立台灣第一家獲美國FDA及歐盟EMA通過的蛋白質新藥GMP廠，罕見血癌新藥Besremi，取得歐洲EMA及美國FDA等各國藥證，未來可望成為營收超過30億美元的重磅級藥物。

邦睿生技以自有品牌「LensHooke」、「男性不孕症整體解決方案」全系列產品行銷超過52國，以智慧化、自動化、標準化讓使用者簡便快速操作，做為全系列產品研發主軸，滿足不孕市場的需求。