智慧經營／上奇董事長許承強 打破雲端服務業框架

資訊服務廠商上奇（6123）創立於1991年，成立至今已走過33個年頭，並於2002年掛牌上櫃，並以台灣總部為根基，將原本只有五名員工的公司，一路擴展成擁有超過200名員工的跨國性企業，並將上奇科技推向國際舞台。這一切都歸功於董事長許承強沉著冷靜的個性，以及努力不懈的核心團隊，兩者缺一不可。

十年磨一劍奠定基石

許承強在創立上奇之前，曾任職PC品牌大廠宏碁旗下的軟體銀行，擔任軟體產品經理，不過當時台灣的電腦動畫及多媒體環境處於方興未艾的階段，他認為若要發展電腦繪圖市場，當時就是最好的時機，因此他再三考慮之後，毅然決然的選擇離開老東家宏碁，並攜手二位志同道合的夥伴，正式創立上奇。

許承強透露，自己在公司草創之初，憑藉著自身專業的軟體產業行銷經驗，以及夥伴的緊密支持，在歷經十年的努力與奮鬥後，才成功在台灣市場中，將「電腦繪圖」這一個技術普及，而這也為上奇未來的發展，奠定了相當穩固的基石。隨著接下來數十年的發展，團隊如今也已成功建構涵蓋全亞洲（大中華區、東南亞國協區ASEAN、韓國）區域行銷服務平台。

在這個過程中，上奇營收、獲利表現，也在許承強的不斷努力之下，屢創佳績，其中其每股純益（EPS） 更從2005年起在五年內成長逾六倍，而許承強於2017年則再度重拾「創業熱誠」，親手創辦專攻雲端加值服務的「小金雞」昕奇雲端，不僅成功搶進「雲端運算及應用」市場，同時他也以上奇亞太行銷平台為根基，進一步跨入全球雲端加值服務領域，並結合關鍵策略夥伴，在亞太地區逐步建構出一套相當全球化的雲端加值服務平台。

展現運營自動化優勢

走過創業的33個年頭，許承強坦言，自成立以來，公司憑藉著打破雲端服務產業的傳統業務型態，專注在雲聚合與雲分享，以自主開發之一站式跨國多雲FinOps管理平台（ARMIN）充分展現運營自動化等優勢，且藉由母公司上奇海外市場成功經營與布局的經驗，快速拓展亞洲新創，目前已成功進入香港、馬來西亞、新加坡、印尼，去年插旗日本新創雲服務版圖。

許承強強調，整個雲端產業正不斷地在顛覆原本傳統的IT結構，以租用的使用權（Usership）取代所有權（Ownership），使得許多行業的商業板塊與模式持續迅速改變。他直言，綜觀整個市場發展，可發現「IT龍頭雖然影響力還是很大，但雲端的影響更是激烈」。

許承強重申，上奇成立至今已經33個年，走過資訊爆炸的年代，挺過最困難的時期，最終打造出來堅強的護城河，一路加速攀升、成長。展望未來，他強調，自己認為雲端市場在十年一定還會有很大的變革跟創新，未來上奇跟昕奇雲端將合力取得更多的成果。