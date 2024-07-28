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數位行銷／勾勒顧客人物誌 AI 幫大忙

經濟日報／ 鄭緯筌（著有《ChatGPT提問課，做個懂AI的高效工作者》）
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

顧客人物誌（Customer Persona）是一種根據市場調查和數據分析創建的半虛構角色，用來代表某一特定市場中的典型客戶。這些人物誌詳細描述客戶的背景、人口統計資訊、心理特徵、行為模式、目標和挑戰，可幫助企業理解和滿足客戶需求。

顧客人物誌通常包含姓名、年齡、性別、收入、教育程度、職業、興趣和愛好、價值觀和信念、購買行為、品牌忠誠度、長短期目標、主要次要挑戰、資訊來源、內容偏好、購買動機以及阻礙等要素。透過建立顧客人物誌，企業可全面和深入地了解目標客戶，進而制定更有效的行銷、產品和服務策略，提升整體業務表現。

以往，行銷人為了構思顧客人物誌總是絞盡腦汁。如今有了生成式AI協助，便能幫大家快速勾勒出清楚的顧客輪廓。

您可以套用以下的提問詞：

「我是『某某公司』，本公司主要面向『某市場』，希望能獲得一些關於『某產品或服務』的顧客人物誌的創建協助。請包含所有相關的人口統計、心理特徵和現有趨勢，幫我做一番梳理。」

只要參考這個架構，再根據所屬的產業與目標產品或服務，將提問詞中的變數替換為相應的內容，這樣就能為行銷活動創建精準的顧客人物誌，更有效地鎖定和吸引目標受眾。

舉例來說：某科技公司計畫推出一款電動機車，以下是該公司行銷經理可能使用的提問詞：「我是XX科技公司的行銷經理，目前正在為本公司的新款電動機車擬定顧客人物誌。請協助我創建全面的客戶角色描述，包括關鍵人口統計資料、心理特徵、行為模式、痛點與需求與相關市場趨勢等要素。請針對台灣的目標市場提供三個具代表性客戶角色。特別注意台灣都會交通特點，及消費者對環保人工智慧的態度。另外，請考慮政府對電動車補助政策對購買決策的影響。」

根據這個提問詞，AI助理可能會提供如下客戶角色描述：

都市年輕通勤族／亞婷

人口統計：25歲女性，大學畢業，在台北的科技業擔任軟體工程師，年收入約80萬元台幣；心理特徵／環保意識強，熱愛科技，追求效率和便利；行為模式／經常使用手機App比價，重視同儕評價，喜歡在社交媒體分享生活

痛點與需求：希望避免塞車，需要便捷的停車解決方案；相關趨勢／都市年輕人偏好輕便靈活的交通工具，對人工智慧科技接受度高。

生活型態前衛的大學生／鴻凱

人口統計：20歲男性，就讀台南某大學設計系，家庭年收入約120萬元；心理特徵／追求個性化酷炫外觀，嘗試新事物，對預算敏感；行為模式／大量使用社交媒體，受網紅影響大，喜歡參與品牌活動。

痛點與需求：需要價格實惠但外型時尚的交通工具，希望能輕鬆客製化；相關趨勢／Z世代消費者注重個性化和社交體驗，對共享經濟模式感興趣。

這些客戶角色涵蓋了不同的年齡層、職業和需求，反映台灣電動機車市場的多樣性。建議大家可以根據這些角色制定針對性的產品開發和行銷策略，以滿足不同客群的需求。

人工智慧 環保 電動機車

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