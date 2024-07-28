經濟選書／在地的幸福生活 特色餐廳寫部落傳奇

達興山號的謝榕佳（佳佳），和在五星級飯店當主廚的先生結婚後，一直在北部工作。隨著兩個孩子出生、長大，她覺得必須讓孩子認識自己的根。因此，在疫情暴發之前，舉家搬回先生的老家──大武鄉。他們在台九線旁的自家打造一家類私廚的特色餐廳，店名是門牌號碼的諧音──達興山號。

我在評審時，這個女生深深觸動了我。首先，她不是原住民，但穿上排灣族的傳統服飾，看起來完全的融入當地且從容自在；其次，過去在旅遊業工作的她，口條極佳且笑容滿面，親切感十足。

第三，說到自己老公的手藝，她眼中流露出對他如同天才廚師與魔術師般的手藝的敬佩與自豪。他把西餐、中餐各種料理的精髓，與原民部落特色結合，做出獨一無二的特色料理；最後，她談到返鄉使命，是為了孩子的教育、認識原鄉到部落的發展，且她早已擘劃出一個美好的願景。

儘管有千百個應該給她機會的理由，但聽到媒體報導南迴唯一一家便利商店即將關門的消息，不免擔心她的客人從哪裡來？一天兩餐座位數不到20人，如何維持一家四口的生活？餐點定價很親民，獲利率想必不高，回鄉的生活品質可以滿足嗎？所以，當我帶著旅遊新創重要人物第一次到達興山號用餐時，有驚豔、有讚嘆，同時也給了滿滿專業的建議。佳佳虛心接受，並在很短的時間內做了調整。

後來因為疫情衝擊，實體餐廳禁止內用，她順勢轉換為野餐箱、露營箱，讓客人把美味帶著走，離開台東時可在乙地返還箱子，為受困於疫情之中，仍想出外走走的人們，找到了一個可以和大自然接觸，又不必擔心沒有好食物的絕佳選擇。

五星級飯店水準的佳餚、創新方便的用餐方式，達興山號在疫情期間創造了一枝獨秀的業績。族人開始對這位回到部落的漢人女生感到好奇，深怕她只想賺錢，會帶來過多人潮，破壞當地的寧靜。佳佳知道融入在地生活與文化是她迫切的功課，必須讓族人信任她，未來大家一起為家鄉努力，才能事半功倍。

三年來，佳佳做到了。兩個孩子快樂的成長，先生在部落發現許多美好的食材，努力研發更棒的餐點，一家人生活得更有滋有味。此外，透過媒體報導與前去體驗的客人分享，達興山號漸漸成為南迴之旅必去的餐廳之一，知名度大大提升了。當腳步慢慢站穩後，佳佳開始協助部落的學校募集活動經費與物資，餐廳的客人成為贊助者，美好的事物就這樣發酵了。

疫情稍緩時，佳佳說，昔日她在北部工作的朋友邀她一起去露營，她的回答是：「我家就是露營區啊！前門走出去100公尺是太平洋、後面是大武山，要去走阿朗壹古道會經過我家，我天天都在露營。」從這個回答，可以感受她回到部落的幸福與快樂，這就是地方創生追求的目標。

現在的佳佳，被創生大咖們形容為「一部看不到車尾燈的跑車」。她不但有中心思想，且有創新應變的思維與方法，更有對家鄉的熱情與愛，是可以放飛的團隊。

（摘自《在地的幸福生活：美伶姐的台灣地方創生故事PART II》，天下文化出版）