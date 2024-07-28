點子農場／重塑藝術市場生態系

蔡育田得過很多獎，在美國、義大利等地都看得到他的作品。2023年，他參加「倫敦藝術雙年展」，從全世界80個國家中的八萬件作品中脫穎而出，拿下總會大獎，成為台灣有史以來第一個得到這個獎項的藝術家。

「我的作品是用現代西方的形式來說古老東方的思想。」蔡育田分享自己的創作理念。他說，世人總是認為能賣出高價才是好作品，卻也總說不出這些高價作品到底有什麼好或有什麼用。因為連收藏的人都不一定懂，更不要說社會大眾。

我的想法和蔡育田不謀而合。幾千年來，不管王侯將相或巨商富豪，最有錢和最有權的人，都會想辦法去買那些一般人買不起的藝術品，除了炫耀自己高人一等，背後其實還有些算計。

比如，畢卡索的畫只會愈來愈貴，擁有一張畢大師的作品，除了賺到未來的增值，也賺到聲望。蔡育田說，這叫「加入社會信任系統」，用錢把自己送進富貴族群，取得話語權和影響力。

我們都相信，AI將會改變藝術世界。藝術的價值本來是用人的能力來擴展人的靈性世界。現在AI等於是把全人類的想像力都數據化成一個超級大腦，人會愈來愈找不到自己到底為什麼活著。

這其實是蔡育田一直以來的創作主題，他認為人一生是為三件事活著：擁抱人類所有最偉大的智慧、擁抱愛、擁抱清淨心。

今天，人工智慧（AI）已經滲透到社會各個領域，藝術也不例外。AI不僅為藝術創作帶來全新的方法和視角，還與區塊鏈和加密貨幣相結合，重塑了藝術市場的生態系統。

AI藝術利用機器學習、生成對抗網路（GANs）等技術，通過分析和學習大量的藝術作品，創作出具有獨特風格的數位藝術。AI藝術不僅限於圖像創作，還涵蓋了音樂、文學、視頻等多種形式。

「生成對抗網路（Generative Adversarial Networks ，GANs）」是AI藝術創作中的一種核心技術。GANs由兩個神經網路組成：生成器（Generator）和判別器（Discriminator）。生成器負責創建新的資料（如文字、圖像、音樂、影片），而判別器則評估這些資料。通過不斷的對抗訓練，生成器逐漸學會生成各種形式的藝術作品。

AI藝術不僅改變藝術創作的方式，也深刻影響了藝術市場。隨著AI藝術的發展，數位藝術品逐漸成為市場的重要組成部分。數位藝術品可以通過網路傳播覆蓋全球，打破地理限制。

於是新興AI藝術家和作品開始嶄露頭角，像2018年法國團隊Obvious所創作的《Edmond de Belamy》在佳士得拍賣行以43萬美元拍出。這是人類史上第一件進入拍賣市場的AI作品，分析了1.5萬張14至20世紀的繪畫作品之後，學習各種風格演變之後所創作。

未來，AI藝術、區塊鏈、加密貨幣的緊密結合，可望持續推動藝術市場的創新和發展。往樂觀的方向想像，數位藝術和實體藝術將會共存共榮，AI技術也將繼續拓展藝術創作的邊界，區塊鏈技術將確保藝術品的稀缺性和所有權的透明度。藝術家可以直接與買家交易，減少仲介費用，增加藝術家的收益，而作品裡的「智能合約（Smart Contract）」可以管理藝術作品的銷售和版稅，每次作品被轉售，藝術家都會自動收到一定比例的版稅。

AI時代的藝術和藝術市場正在經歷深刻重大的變革，為藝術家和收藏家帶來前所未有的機會和挑戰。