前十大台企逾半董總超過70歲 「81歲拜登退選」給台灣CEO警訊是什麼？

摘要 1.拜登81歲高齡參選美國總統引發許多討論，年紀大小真的會影響領導力嗎？ 2.在美國500強企業中，70歲以上CEO僅占5%，顯示高齡領導人並不常見。 3.一個好CEO不需全能，但能否帶領企業轉型、快速成長，以及身體是否健康至關重要。

最近美國及全世界非常關注拜登總統的年齡，他上次總統辯論大敗後，面臨許多要求他退選的壓力，最終在美國時間7月21日宣布退選。

拜登是否年齡大到無法勝任總統？這問題很難回答，但他近期把澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）講成普亭（Vladimir Putin）、賀錦麗（Kamala Harris）說成川普，相當離譜，不禁讓人擔憂他的身體狀況。

且過去美國總統都沒那麼高齡。卸任時年紀最大的是雷根總統（Ronald Reagan），他78歲退休。川普（Donald Trump）目前78歲，拜登（Joe Biden）則為81歲，若連任退休將高達85歲。

厲害的CEO都幾歲？

我們來看看美國500強企業的CEO年紀，截至2024年初，70到79歲間的CEO有24位（4.8%），80到89歲的只有4位（0.8%），90歲以上的僅有1位，就是傳奇人物巴菲特。換言之，美國70歲以上的CEO加起來也不過只有5%左右。因此，超過70歲的確年齡偏大，更不用說80歲！

台灣前十大企業中，超過70歲的董事長或總經理包括，台積電、聯發科、國泰金、台塑化及日月光⋯⋯，那麼多年紀大的CEO，要如何迎戰明日世界？

其實好的CEO不需全能，但要有卓越領導能力，以帶領企業轉型、快速成長，當然身體健康很重要。我認為年長的CEO至少需具備幾項特質：

1.訓練別人來取代自己

假如一間公司只有CEO一個人厲害，絕對不可能有未來，也無法傳承。CEO的工作就是組建一個高手團隊，並規劃交班。

2.能學習新事物

現在是知識大爆發的時代，CEO一定要能與時俱進，年齡不是藉口。台灣減碳領導企業台泥控股，董事長張安平已經72歲，但碳中和布局跑在大部分企業前面，創新精神就是企業成功關鍵。

3.動作快、懂得變通

川普在7月14日的造勢活動上遭到槍擊後，立刻站起來高喊戰鬥，令人印象深刻。年紀大的CEO除了行動要保持快速，也要能有快速應變的能力。

4.有極佳溝通表達能力

從川普的例子來看，CEO的群眾魅力，比理性的管理能力更重要。CEO講話必須能打動人心，否則專業再強、也不得人緣。川普和拜登同樣是老人，但川普講話鏗鏘有力，很容易把聚焦在拜登身上的目光吸走。

不要笑拜登，台灣的CEO們是否應自我反省一下，我們要自我引退、被勸退、還是被逼退？

《原文81歲拜登退選，給台灣CEO的警訊是什麼？》

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