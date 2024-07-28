中央平鎮社宅首案 國家住都中心「湧光安居」社宅開工

國家住宅及都市更新中心28日於桃園市平鎮區舉辦「湧光安居」社會住宅開工典禮，239戶住宅單元，預計2028年完工。總工程經費約15億2,539萬元，由國家住都中心全額投資興建。本案為中央於桃園市推動社宅開工的第4案，也是平鎮區首案。

「湧光安居」鄰近山豐國小、祥安國小，步行6分鐘即有南豐路商圈，滿足各項採買需求；開車10分鐘可抵達平鎮產業園區以及烏樹林工業區，北往中壢南往龍潭，來往桃園市各地區通勤通學都相當便利。

「湧光安居」建築規模為1幢2棟地上13層、地下3層，提供239戶住宅單元。基地規劃設置托嬰中心與庇護工場，打造無圍牆設計留設完整開放空間，提供周邊鄰里共享。

國家住都中心積極推動桃園社宅興辦，繼上周埔心安居開工，今日亦舉辦「湧光安居」動土，星期三(7/31)也將於龍潭區「上林好室」舉辦開工動土。目前已於桃園推動12處社會住宅決標，達4,113戶；含今日開工之社宅，共有4處基地，893戶興建中。國家住都中心持續打造高品質的社會住宅，為桃園市經濟及發展作最強後盾。

「湧光安居」開工典禮由國家住宅及都市更新中心、內政部國土管理署北區都市基礎工程分署、鍾昇遠建築師事務所、耀寬營造股份有限公司，以及央典建築師事務所出席，祈求工程順利。