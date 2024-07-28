蕭副總統出席亞洲生技大展 盼生技業持續與國際接軌

蕭美琴副總統28日上午前往南港展覽館參觀「BIO Asia-Taiwan 2024亞洲生技大展」，了解生技領域最新技術與儀器設備。她肯定臺灣生技醫療量能，並盼藉由展會活動，推動臺灣生技產業持續與國際接軌。

蕭副總統抵達後，首先頒發傑出生技產業「金質獎」、「潛力標竿獎」、「傑出新創獎」及「年度產業創新獎」予受獎單位代表。隨後參觀展場攤位，包括「委託開發暨製造服務區」、「精準醫療與基因檢測區」、「國家館區」、「政府學研區」、「產學育成區」等主題展館，了解從研發到成品的生技產業鏈，以及新興技術與儀器設備等。

在參觀農業部展區時，蕭副總統也蒞臨正瀚生技攤位參觀綠色農業生技產品應用，肯定正瀚生技研發成果與對台灣農業帶來的改變。

蕭副總統肯定臺灣生技醫療量能，期待展會吸引國內外生技指標公司踴躍交流合作，促進臺灣生技產業的發展。

「亞洲生技大展」7月26日至7月29日在臺北南港展覽館1館舉行。今年活動以「Global View, Asian Touch」為主題，展現在經濟快速發展下，亞洲與臺灣在新藥、創新療法、再生醫療等領域的突破性進展。

包括衛生福利部長邱泰源、亞洲生技大會主席李鍾熙、台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳等也出席是項活動。