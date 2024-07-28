高單價矽水膠 隱形眼鏡業績主力

矽水膠隱形眼鏡由於透氧率較高，在歐美市場滲透率持續攀升，這股趨勢逐漸吹向亞洲市場。相較成熟的水膠產品，矽水膠不僅開闢全新賽道，且由於單價高，勢必成為隱形眼鏡業者未來重要營收動能，尤其在品牌商持續推廣及各代工業者陸續取證，未來幾年需求持續擴大。

矽水膠市場目前國內代工廠以視陽市占率最高，且矽水膠彩片取證後，需求一路攀升，下半年營收占比和產能利用率可望同步提升，營運動能強勁，公司看好需求，已通過下一波擴產計畫，明年上半年矽水膠彩片月產能將由1,000萬增至1,500萬片。

晶碩（6491）矽水膠日拋產品繼去年第4季出貨歐洲後，今年第2季再取得日本矽水膠透片證照，可望下半年出貨，同時預計第4季取得矽水膠彩片證照，將於明年出貨。晶碩表示，明年預計取得美國證照、2026年則是台灣與大陸。

望隼近期已取得大陸矽水膠鏡片證照，公司表示，預計下半年就會出貨，可望搭上雙11檔期需求，同時加速在矽水膠市場布局，預計明年第1季完成美國取證，第2季前日本取證。

精華矽水膠在美國市場有機會在第3季取證，短期不易有營收貢獻，歐洲預估在第4季，明年上半年出貨機率高。