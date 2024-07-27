黑沃咖啡推出奧運期間限定好禮活動 為中華隊加油打氣

2024年巴黎奧運登場，台灣知名精品咖啡品牌黑沃咖啡，即日起主8月11日特別推出「黑沃咖啡送好禮」優惠活動，為支持台灣選手在世界舞台上勇創佳績加油助威。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，在奧運期間，凡台灣選手獲得任何一枚金、銀、銅牌，黑沃咖啡將即刻送出豐富的好禮，與全台民眾一同慶祝。

具體贈禮方案如下：選手獲得金牌，即送出50組「黑沃冠軍濾掛包2入組 + POCKY加油棒 + 馬克杯組合」；獲得銀牌送出50組「POCKY加油棒 + 馬克杯組合」；獲得銅牌送出30組「POCKY馬克杯」，總共超過100組好禮，為台灣選手的奮戰添彩。

黑沃咖啡鼓勵民眾舉起加油棒，為中華隊選手加油打氣，特別推出榮獲Coffee Review93、94分的「黑沃冠軍濾掛包2入組」，內含曾榮登總統專機的「黑威力鼓濾掛」，象徵對台灣選手的祝福與支持，期望他們在奧運賽場上展翅高飛、鵬程萬里。

奧運獲獎選手公布後，消費者可至黑沃咖啡官方LINE@，ID: @hwcroasters，查看最新的「優惠券」抽獎資訊。中獎者可至指定門市出示中獎頁面進行兌換，與黑沃咖啡一同為台灣加油喝彩，分享榮耀時刻。

林佩霓誠摯邀請所有咖啡愛好者與運動迷，一同參與這場支持台灣選手的盛會。讓大家一起用美味的咖啡和熱情的支持，為中華隊的健兒們加油，迎接勝利的榮耀。