製鞋大廠積極擴廠 明年添動能

生成式AI技術迅速發展，2024年2月，OpenAI在官網上發布48段1分鐘長的生成影像，展示最新的文字轉影片模型Sora，這個模型不僅可以將文字轉換為影片，還可以編輯圖片和影像，甚至延展影像時間軸。

2024-07-28 01:02