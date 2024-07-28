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製鞋大廠積極擴廠 明年添動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

看好製鞋產業景氣即將復甦，國內製鞋及鞋材大廠寶成（9904）、豐泰（9910）等擴廠腳步積極，隨新廠陸續啟動建廠或完工投產，新產能貢獻最大時程不約而同落在明年。

寶成表示，集團建置多元化生產據點，涵蓋印尼、越南、大陸等地，將繼續靈活產能配置，並推進中長期產能布局策略，包括印度新廠籌備正積極進行，支持鞋類製造業務永續增長。

豐泰除了為Nike製鞋代工，今年越南平順省南河小工業區及印度第三工業區新廠，將規劃生產非Nike鞋款；豐泰印尼新廠也已完工，預計明年可貢獻營收。

志強今年集團資本支出約6,000萬美元，主要支應印尼廠建廠所需，新廠預計明年上半年完工投產，主要生產Brooks跑鞋，規劃年產能600萬雙，初期年產能約50萬雙，並逐年增加。

印尼 豐泰

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