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東生華海外市場報捷 再添東南亞新複方藥證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

東生華（8432）27日表示，今年除參加亞洲生技大展盛會，更榮獲「2024傑出生技產業獎－潛力標竿獎」的肯定。此外，海外也傳來好消息，完成及通過海外查廠通知，並取得馬來西亞新複方新藥藥證，彰顯其在生技領域的實力與發展潛力。

東生華目前已累積取得海內外十餘張的新藥藥證。預計今年底再取得兩張台灣藥證，一張生物相似藥、一張新藥藥證，這兩項產品已於今年年中傳來好消息，分別完成、通過海外查廠作業。

總經理楊思源說明，用於骨質疏鬆治療的生物相似藥Kauliv骨立維，已於今年5月完成海外查廠，目前正在進行續審作業中；而新藥則是與跨國夥伴合作，取得國際授權，為首款全新給藥途徑用於治療乾眼症的鼻腔噴霧劑Tyrvaya噴鼻液，該藥於今年6月完成並通過海外包裝廠及製劑廠的查廠審核。

近年積極開拓亞洲區域的東生華，今年6月再取得一張馬來西亞藥證，這項產品為高血壓複方新藥Amtrel諾壓錠，產品含有CCB+ ACEi兩個成分。據研究指出，此複方成分可減少高風險高血壓患者19.6%的心血管事件。同時，根據日本與台灣研究指出，使用ACEi還能有效降低吸入性肺炎2，此項研究結果也列入台灣腦中風醫學會治療指引。

東生華高血壓藥Amtrel諾壓錠獲得東南亞多國信賴，自2015年於泰國上市，2022年取得緬甸藥證，2024年6月再獲得馬來西亞複方新藥證！目前東生華仍有多項藥證正在進行查驗登記中，展現出東生華持續拓展亞洲市場的決心。

東生華將堅持以病患為中心，致力滿足尚未被滿足的醫療需求。公司將開發更多創新醫療組合，積極拓展海外市場，推動集團全球化發展。東生華將致力於成為國際創新生技公司在亞洲地區開發及行銷的最佳策略夥伴。

東生華 馬來西亞

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