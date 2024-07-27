中國醫藥大學暨醫療體系 全員參展「2024亞洲生技展」

「2024亞洲生技大展」登場，中國醫藥大學暨醫療體系以「智慧醫療、健康未來」為主題參展，旗下長佳智能（6841）、長聖生技（6712）、聖安生醫（6926）、聖展生技全員齊，集團發展AI智慧醫療，領航發展癌症細胞治療與再生醫療為展場最吸睛的亮點。

會場也展示中國醫藥大學水湳校區智慧校園，包含質子治療中心(Proton Therapy Center)、生醫產學園區(CMU Research Park)等；而日本京都大學全球第12座On-Site Lab即將落腳中醫大水湳校區，預計11月19日正式啟動。

中國醫藥大學暨醫療體系主題館開幕式，由衛生福利部常務次長周志浩、經濟部產業發展署副署長陳佩利、台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳、長佳智能董事長陳明豐、聖安生技董事長黃秋錦等人主持。

今年展會規模再創新紀錄，一對一商機媒合會邀請增加70%，突破8,000場次，會場展出超過900家指標性大廠，攤位數逾2,200個，與會專業人士有40%來自海外，尤其以日本、美國、韓國人數最多，顯示亞洲生技展持續邁向國際化。

中國醫藥大學暨醫療體系此次參展以「智慧醫療、健康未來」為主題，展示各項成功技轉的成熟技術，包括：獲得許可證的AI智慧醫療應用、多項已進入臨床試驗的細胞及基因治療技術平台，以及應用細胞外載體整合的奈米科技製藥先進技術。

中國醫藥大學暨醫療體系衍生企業已成功技轉的成熟技術包括長佳智能開拓數位醫療應用，在醫療AI共有11項FDA及14項TFDA核准的產品，其中有11項已取得東南亞四個國家核可。

長聖生技領航再生醫療，擁有四大創新平台，其中臍帶間幹細胞(UMSC)治療急性心肌梗塞、已進入臨床試驗二期。奈米科技製藥，即將通過美國FDA核准進行臨床試驗。

另外，CR SPR多基因激活外泌體平台，治療代謝性肝病及缺血性腦中風，為全球首創的外泌體開發。

聖安生醫以創新的三特異性T細胞，銜接抗體與標靶外泌體藥物傳送技術兩大平台，專注癌症治療的新藥開發。聖展生技則以工程改質外泌體，聚焦人類未來將面對神經退化疾病的新藥開發。

中國醫藥大學校長洪明奇更領軍台灣癌症研究團隊T-STAR，率領全台癌症卓越研發能量，及高等教育深耕計畫三大領域特色研究中心，整合院校技術及研發成果，透過與產業的資源整合，共創多贏，一起為加速解決人類重大疾病而努力。

中國醫大主題館還規劃以即時互動、生成式AI醫療應用、多媒體影音及VR教學等，增添現場交流與互動性。其中，全球華文首創生成式智慧醫療「智海系統」與微軟攜手合作，透過醫療專屬中英文語音辨識引擎，自動生成電子病歷減少紀錄書寫負擔。

ICD自動編碼系統以智能方案優化醫療流程，提高編碼效率與準確度，大幅減少人工編碼所需的時間與成本及複雜性。

大數據中心最強AI加速器－海雲平台，整合亞洲最大臨床、基因、環境大數據，客製化高品質且多元的長期追蹤數據，建構國際人工智慧協作聯盟。而由中醫大附設醫院所研發的智血檢系統，不須額外血液檢體，就可以透過簡單CBC分析報告搭配AI模型，早期預測菌血症。

展場最吸睛的亮點，是智慧重症戰情室Smart Medical Situation Room－遠距ICU監測系統。匯集眾多醫療設備等即時數據，讓醫護人員能夠在單一系統、單一畫面上就迅速掌握病患所有狀況。